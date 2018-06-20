İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaz aylarında sıcaklıkların artması ile beraber su kaynağı olan baraj göllerine serinlemek, yüzmek ve zaman zaman balık tutmak için girildiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, " Kurumumuzun ve yetkili tüm kurumların yaptığı uyarılarda da belirtildiği üzere tatlı su kaynaklarına girmek tehlikelidir. Zira tatlı su kaynaklarının kaldırma kuvvetinin denizlere göre düşük olması ve tabanının balçık olabilmesi sebebiyle yüzmek açısından tehlikelidir. Vatandaşlarımızın hayatlarına mal olabilecek elim vakaların yaşanmaması için baraj göllerine hiçbir suretle girilmemelidir."

(FOTOĞRAF)

