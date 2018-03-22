HABER

İSKİ'den bilinçli su tüketimi deneyi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:27 | Son Güncelleme

İSKİ'den bilinçli su tüketimi deneyi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla "Geleceğin İçin Harekete Geç" sloganıyla sosyal deney gerçekleştirdi.

Yenikapı-Hacıosman metro hattında seyahat eden yolculara, "Su için merdivenden çıkar mısınız?" diye soruldu. Teklifi kabul edip merdivenden yürüyerek çıkan kişilere bunun karşılığında bir şişe su verildi.

Suyu içtikten sonra bu yolculara, şişenin üzerinde yer alan etiketi okumaları istendi. Etikette suyun içinde dizanteri, gine kurdu, tifo gibi bakterilerin bulunduğunu okuyan vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

İSKİ görevlileri, deneye katılanlara teşekkür ederek, su kıtlığı ve kirliliğine dikkati çekmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Görevliler, dünyada, özellikle de Afrika'da 1,5 milyar insanın su sıkıntısı çektiğini ve suya ulaşmak için büyük zorluk yaşadığını vurguladı. İnsanların evlerinden çıkıp 40-50 derece sıcaklıkta kilometrelerce yürüdükten sonra yeterince temiz olmayan suya ulaşabildiğini belirten görevliler, deneye katılanların ise 500 adımda temiz suya ulaşabildiğine dikkati çekti.

Deneye katılan bazı vatandaşlar, Türkiye'de suya ulaşımın kolay olması nedeniyle şanslı olduklarını, suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Sinemada dehşet!Sinemada dehşet!
Kuyuda istismarda bulunup videoya çekti!Kuyuda istismarda bulunup videoya çekti!
SONAR Başkanı gece yarısı gözaltına alındı!SONAR Başkanı gece yarısı gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İSKİ

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arabasını elleriyle parçaladı

Arabasını elleriyle parçaladı

İstanbul'da AVM'de yangın!

İstanbul'da AVM'de yangın!

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

Son dakika! Batman'da büyük operayon

Son dakika! Batman'da büyük operayon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.