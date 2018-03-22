İSKİ'den bilinçli su tüketimi deneyi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla "Geleceğin İçin Harekete Geç" sloganıyla sosyal deney gerçekleştirdi.

Yenikapı-Hacıosman metro hattında seyahat eden yolculara, "Su için merdivenden çıkar mısınız?" diye soruldu. Teklifi kabul edip merdivenden yürüyerek çıkan kişilere bunun karşılığında bir şişe su verildi.

Suyu içtikten sonra bu yolculara, şişenin üzerinde yer alan etiketi okumaları istendi. Etikette suyun içinde dizanteri, gine kurdu, tifo gibi bakterilerin bulunduğunu okuyan vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

İSKİ görevlileri, deneye katılanlara teşekkür ederek, su kıtlığı ve kirliliğine dikkati çekmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Görevliler, dünyada, özellikle de Afrika'da 1,5 milyar insanın su sıkıntısı çektiğini ve suya ulaşmak için büyük zorluk yaşadığını vurguladı. İnsanların evlerinden çıkıp 40-50 derece sıcaklıkta kilometrelerce yürüdükten sonra yeterince temiz olmayan suya ulaşabildiğini belirten görevliler, deneye katılanların ise 500 adımda temiz suya ulaşabildiğine dikkati çekti.

Deneye katılan bazı vatandaşlar, Türkiye'de suya ulaşımın kolay olması nedeniyle şanslı olduklarını, suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğini ifade etti.