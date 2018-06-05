İSKİ'den çevre yatırımları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) atık su arıtma tesisleri, atık su tünelleri, dere ıslahları ve deniz deşarj üniteleri ile Marmara Denizi'nin yüzülebilir hale geldiği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtmaya çeviren ve yeni inşa edilen tesisleri de ileri biyolojik olarak yapan İSKİ'nin yeni hedefleri literatürlere girecek.
Bu kapsamda maliyeti 500 milyon lira olan Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2. Kademesi bu yıl içinde hizmete alınıyor.
Mevcut Baltalimanı Atık Su Ön Arıtma Tesisi, günlük 600 bin metreküp kapasiteye sahip "biyolojik arıtmaya" dönüştürülüyor. Tesis, 2 milyon 400 bin nüfusun atık sularını arıtacak. 280 milyon lira maliyetli tesisin, 2020'de hizmete alınması hedefleniyor.
Biyolojik arıtmaya dönüştürülecek 255 milyon lira maliyetli Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ise 1 milyon 800 bin kişiye hizmet vermesi ve günlük 450 bin metreküp kapasiteye sahip olması öngörülüyor.
Tuzla Atık Su Arıtma Tesisleri'nin 3. kademesinde de çalışmalar başladı. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademesi günlük 400 bin metreküp kapasiteye sahip olacak.
Çalışmaları sona erdiğinde 300 milyon lira maliyetli Tuzla Tesisleri'nin toplam atık su arıtma kapasitesi 650 bin metrekübe ulaşacak
Ayrıca Kadıköy Biyolojik ve Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin de planlaması yapılıyor. İhale aşamasında olan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 1 milyon 800 bin nüfusa hizmet edecek.
Kapasitesi 435 bin metreküp olacak tesisin maliyeti ise 700 milyon lira. Söz konusu tesis tamamen "membran prosesi" ile arıtma yapacak.
Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ise 2 milyon 200 bin nüfusun hizmetinde olacak. 400 milyon liraya mal olacak tesisin kapasitesi 550 bin metreküp.
İSKİ, tesislerinde membran teknolojisini de kullanmaya başladı. Membran teknolojilerinde atık sular kurşun, baryum, krom, civa, sodyum, kadminyum, florür, nitrit, nitrat ve selenyum gibi tüm maddelerden tamamen arıtılabiliyor. Membran teknolojisi Ağva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde hali hazırda bulunuyor ve aktif olarak çalıştırılıyor. Bu tesisin maliyeti ise 7 milyon 500 bin lira.
- Atık su ağları örülüyor
Atık sular havzalardan toplanarak, çevreye zarar vermeden tüneller vasıtasıyla atık su arıtma tesislerine ulaştırılıyor. İnşası devam eden, Cendere-Baltalimanı, Galata-Baltalimanı ve Kemerburgaz-Ayazağa atık su tünelleri ile ihale aşamasındaki Ambarlı ve Ataköy atık su tünellerinin toplam maliyeti 365 milyon lira.
Çırpıcı-Kazlıçeşme tünelinin inşası ise geçen ay sona ererken, Kemerburgaz-Ayazağa atık su tünelinde çalışmalar devam ediyor.
-Dere ıslahları devam ediyor
İSKİ, diğer önemli çevre yatırımlarını dere ıslahları alanında sürdürürken, yetersiz dere kesitlerini yeniden düzenleyerek sel riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Ayrıca İSKİ, dereler vasıtasıyla açıktan akan atık suların çevreye ve denizlere zarar vermesini engellemek için kalıcı çözümler geliştiriyor. Şiddetli yağışlarda can ve mal kayıplarına sebebiyet veren dereler başta olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle 19 kilometresi 2017'de gerçekleştirilen toplamda 507 kilometre dere ıslahı tamamlandı. 2018 sonuna kadar da 16,4 kilometre daha dere ıslahı yapılması hedefleniyor. Islah yapılan derelerde yürüme, mesire ve rekreasyon alanları oluşturulurken, bu yıl içerisinde gerçekleşecek peyzaj dere ıslahlarına 211 milyon lira harcanacak.
Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 270 bin, Tuzla'da 130 bin, Beykoz'da 40 bin, Arnavutköy'de 150 bin ve Çekmeköy'de 57 bin metrekare yeşil alan ve rekreasyon alanı İstanbulluların hizmetine sunulacak.
Ayrıca, peyzajlı dere projeleri kapsamında yaklaşık 68 bin ağaç, 512 bin çalı fidanı ve 100 bin mevsimlik çiçek toprakla buluşturulacak.
Bu çalışmaların haricinde, Büyükçekmece'de kamulaştırılan 120 bin metrekarelik mutlak koruma alanlarının bu yıl sonuna kadar ağaçlandırılması ve peyzajının yapılması hedefleniyor.
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