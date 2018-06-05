İSKİ'den çevre yatırımları

Biyolojik arıtmaya dönüştürülecek 255 milyon lira maliyetli Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ise 1 milyon 800 bin kişiye hizmet vermesi ve günlük 450 bin metreküp kapasiteye sahip olması öngörülüyor.

Mevcut Baltalimanı Atık Su Ön Arıtma Tesisi, günlük 600 bin metreküp kapasiteye sahip "biyolojik arıtmaya" dönüştürülüyor. Tesis, 2 milyon 400 bin nüfusun atık sularını arıtacak. 280 milyon lira maliyetli tesisin, 2020'de hizmete alınması hedefleniyor.

Bu kapsamda maliyeti 500 milyon lira olan Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2. Kademesi bu yıl içinde hizmete alınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtmaya çeviren ve yeni inşa edilen tesisleri de ileri biyolojik olarak yapan İSKİ'nin yeni hedefleri literatürlere girecek.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) atık su arıtma tesisleri, atık su tünelleri, dere ıslahları ve deniz deşarj üniteleri ile Marmara Denizi'nin yüzülebilir hale geldiği belirtildi.

Tuzla Atık Su Arıtma Tesisleri'nin 3. kademesinde de çalışmalar başladı. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademesi günlük 400 bin metreküp kapasiteye sahip olacak.

Çalışmaları sona erdiğinde 300 milyon lira maliyetli Tuzla Tesisleri'nin toplam atık su arıtma kapasitesi 650 bin metrekübe ulaşacak

Ayrıca Kadıköy Biyolojik ve Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin de planlaması yapılıyor. İhale aşamasında olan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 1 milyon 800 bin nüfusa hizmet edecek.

Kapasitesi 435 bin metreküp olacak tesisin maliyeti ise 700 milyon lira. Söz konusu tesis tamamen "membran prosesi" ile arıtma yapacak.

Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ise 2 milyon 200 bin nüfusun hizmetinde olacak. 400 milyon liraya mal olacak tesisin kapasitesi 550 bin metreküp.

İSKİ, tesislerinde membran teknolojisini de kullanmaya başladı. Membran teknolojilerinde atık sular kurşun, baryum, krom, civa, sodyum, kadminyum, florür, nitrit, nitrat ve selenyum gibi tüm maddelerden tamamen arıtılabiliyor. Membran teknolojisi Ağva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde hali hazırda bulunuyor ve aktif olarak çalıştırılıyor. Bu tesisin maliyeti ise 7 milyon 500 bin lira.