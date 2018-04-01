İSKİ’den Fatih’teki su baskınıyla ilgili açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) Fatih’te iki evin bodrum katını su basması ile ilgili yapılan açıklamada, “Ana isale hattı arızası meydana gelmiştir. İki bodrum kat sudan etkilenmiş, ekiplerimiz ve İstanbul itfaiyesi tarafından gerekli müdahale çalışması yapılmıştır” denildi.
İSKİ, bugün öğle saatlerinde su borusunda meydana gelen arıza nedeniyle iki evin bodrum katını su basması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Fatih ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hattat İzzet Sokak’ta saat 14.30’da ana isale hattı arızası meydana gelmiştir. İki bodrum kat sudan etkilenmiş, ekiplerimiz ve İstanbul itfaiyesi tarafından gerekli müdahale çalışması yapılmıştır. Oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak bölgeler ve etkilenme süreleri hakkında açıklama yapılacaktır” denildi.
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