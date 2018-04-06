İSKİ’den patlayan su borusu açıklaması

Fatih’te soru borusunun patlaması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su basmasına ilişkin İSKİ’den açıklama yapıldı. Su baskınından etkilenen vatandaşların maddi zararlarının karşılanacağı belirtildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) dün gece Fatih’te bir su borusunun patlamasıyla bazı ev ve iş yerlerini su basmasına ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada, “Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak’ta meydana gelen içme suyu hattı arızası sebebiyle ev ve işyerleri su baskınından etkilenen vatandaşlarımızın maddi zararları kurumumuzca karşılanacaktır. Meydana gelen üzücü olay sebebiyle özür diler, kamuoyunun bilgisine önemle sunarız” denildi.