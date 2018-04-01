İSKİ’den su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada Fatih’te bulunan bazı mahallelerde yapılacak çalışma nedeniyle 2 Nisan günü su kesintisi olacağı duyuruldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Münzevi-Edirnekapı Ana İsale Hattında meydana gelen arızadan dolayı Fatih’teki bazı mahallelerde 2 Nisan günü su kesintisi olacağını duyurdu. İSKİ’den yapılan açıklamada, “Münzevi-Edirnekapı Ana İsale Hattında meydana gelen arıza sebebiyle, Fatih İlçesi Kalenderhane, Haseki Sultan, Şehremini, Topkapı, Molla Gürani, Akşemsettin, Karagümrük, Atikali, Ali Kuşçu, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat, Ayvansaray, Molla Fenari, Beyazıt, Süleymaniye, Molla Hüsrev, Derviş Ali, İskender Paşa, Seyit Ömer ve Hırka i Şerif mahallelerine 2 Nisan pazartesi günü saat 06.00’ya kadar su verilemeyecektir” denildi.
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