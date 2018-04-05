İskoçya'da herkesi hayrete düşüren olay! MR'da kemikleri yok oldu

İskoçya’da Royal Infirmary of Edinburgh hastanesinde tıp literatüründe nadir rastlanan bir vaka yaşandı. Omzunda ve kolunda şiddetli ağrıyla hastaneye başvuran kadına MR çekildi. Kadının kolunda bir çeşit lezyon tespit eden doktorlar, kanser şüphesiyle biyopsi yapma kararı aldı. Sözcü'nün haberine göre, biyopsi sonucunda herhangi bir kanserli hücreye rastlanmazken, kadına ilaç tedavisi uygulanarak lezyonun takibi yapıldı.
Aradan geçen 1 yılda hastanın ağrıları tam olarak geçmedi. Çekilen yeni MR görüntüleri doktorları da şaşırttı. Kadının omuz ve kolundaki kemik büyük oranda kaybolurken, onun yerini ise yeni lezyonlar ve damarlar aldı.
Doktorlar yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda kadına Gorham-Stout sendromu teşhisi koydu. Tıp literatüründe yalnızca 64 kişide görülen bu sendromun, henüz bilinen bir kesin tedavisi yok. Sendromun genetik mi yoksa çevresel faktörlere bağlı olarak mı geliştiği de kesinleşmiş değil. Sendromun ilerleyen safhalarında kemiğin içine nüfuz eden damarlar ve lezyonlar, o bölgede çoğalarak kemiğin yerini alıyor.
Yapılan çalışmalar hastalığın yalnızca bölgesel olduğunu gösterirken, kolda görülen sendromun diğer kemiklere sıçramadığı belirtiliyor. Adı açıklanmayan hastaya radyoterapi ve ilaç tedavisi uygulanırken, kadının kolundaki gücü büyük oranda kaybettiği ve en küçük darbelerde bile yara aldığı ifade ediliyor.
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