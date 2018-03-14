İŞKUR binasının temeli atıldı

Ordu İŞKUR İl Müdürlüğünün yeni binası için ilk kazma vuruldu.

İŞKUR İl Müdürü İsa Kaymak, mevcut binanın 30 yıl önce inşa edildiğini ve iki katlı bir apartman niteliği taşıdığını söyledi. İŞKUR’un son yıllarda gerek ülke ve gerekse Ordu’da istihdam alanına büyük katkılar veren bir kurum haline gelmesiyle birlikte işlev ve öneminin arttığını belirten Kaymak, bu durumda mevcut binanın zaman içerisinde yetersiz hale geldiğini kaydetti. Kaymak, “Bu sebeple son 3 yıldır yeni bina konusunda çalışmalar yapıyorduk. Halen Nüfus Müdürlüğünün arkasında bulunan boş arazi kurumumuza tahsis edildi. Buraya 5 katlı İŞKUR binası inşa edilecek. Şu anda inşaatın fore kazık çalışmaları başladı. İnşaatın bu yıl bitmesini bekliyoruz. Yılsonuna doğru yeni binamızda hizmet vermeye başlayabiliriz” dedi.