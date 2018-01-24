İŞKUR Genel Müdür Vekili Uzunkaya: Çalışan kadına 400 TL kreş yardımı yapacağız

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Vekili Cafer Uzunkaya, kadınların istihdamı konusunda pozitif ayrımcılıklar yapacaklarını söyledi, "İşi ve evi arasında kalan çalışan kadınlara 400 TL'lik kreş yardımımız olacak" dedi.

Rize, 53 Gazeteciler Derneği'nde basın toplantısı düzenleyen İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri olan işsizlik ve istihdamı arttırma konuusnda istihdam politikalarının oluşturulma sürecinde, uygulanmasında ve takibinde ciddi sorumluluklar alan bir kamu kuruluşu olduklarını söyledi.

'RİZE, ÜNİVERSİTE MEZUNU KADINLARIN İSTİHDAMINDA İLK SIRADA'

İŞKUR aracılığı ile üniversite mezunu kadınların işe girme oranının en yüksek olduğu ilin Rize olduğu açıklayan Uzunkaya,şöyle dedi:

"Bu Rize için sevindirici bir durumdur. Kadınların istihdam oranlarını yükseltmek zorundayız. Türkiye'nin son 10 yılda genç, kadın ve genel istihdamında yakaladığı başarıyı Avrupa'da ve dünyada görmemiz mümkün değildir. İstihdam rakamlarımız ortadadır. 2017 yılında 1.5 milyon üzerinde istihdam gerçekleştirdik. Bu tarihi bir rekordur. Rize'de il ölçeğinde bu rakama katkı verdi. İş başı eğitim kursları ile girişimcilerinde bundan istifade ettiği bir yılı geride bıraktık. Yeni yılda daha geniş teşviklerle milletimizin huzurundayız" dedi.