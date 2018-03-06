İŞKUR personeline “Engelli İş Koçluğu Projesi’’ anlatıldı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Denizli İl Müdürlüğü tarafından, personele yönelik verilen ‘hizmetlerimiz ve engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerimiz’ seminerde “Engelli İş Koçluğu Projesi’’ anlatıldı.

Seminer İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Mehmet Ali Özel ile Burak Demirtop tarafından verildi. Kurumda gerçekleştirilen seminerde Özel ve Demirtop tarafından katılımcılara uygulamaya yeni geçen “Engelli İş Koçluğu Projesi’’ ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Seminerle ilgili bilgiler veren Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık, “Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak için Denizli İŞKUR olarak gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ayın 7’si ve 24’ünde düzenlediğimiz toplu görüşmeler ile engelli vatandaşlarımızı İŞKUR İl Müdürlüğümüzde işverenler ile buluşturuyoruz. Engelli İş Koçluğu Projesi ile vatandaşlarımızı daha da yakından takip edeceğiz. Denizli İŞKUR olarak iş arayan vatandaşlarımıza hizmet etmekten her zaman onur duyuyoruz. Söz konusu engelli vatandaşlarımız ise bizim için bu hizmet toplumsal bir sorumluluğun altına attığımız imzayı temsil ediyor.”