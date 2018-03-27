Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2017 yılında İŞKUR olarak değişen vizyonumuzla, hizmet alanlarımızla birlikte 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bu sene inşallah hedefimiz 1 milyon 250 bin kişi, bunu da aşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR'un "İş Kulüpleri Projesi" kapsamında Keçiören İş Kulübü'nün açılışı töreninde konuştu.

İŞKUR'un değişen yüzü ve vizyonuyla uyumlu olarak yeni hizmet modellerini devreye soktuklarını ifade eden Sarıeroğlu, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında geçen yıl başlattıkları çalışmaları bu yıl itibarıyla yeni bir boyuta taşdıklarını belirtti. Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artı iki istihdam hedefiyle 2018 yılında yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda İŞKUR, ülkemizin gelişim ve değişim hızıyla birlikte hizmet alanındaki etkili ve verimli çalışmaları artırıp, kurumsal kapasitesini güçlendiren bir inisiyatif almış durumda. Arka arkaya iş birliği protokollerimizi imzalıyoruz. TOBB ile güçlü bir mesleki eğitim protokolü imzaladık. Önümüzdeki dönemde iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarına, taleplerine uygun olarak yeni formatlarda bir mesleki eğitim anlayışını hayata geçireceğiz. Önümüzdeki günlerde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuzla iş kolu bazlı yine güçlü bir iş birliği protokolümüzü imzalayacağız."