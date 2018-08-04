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İslahiye'de en zehirli akrep türü görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde en zehirli akrep türlerinden olan ve sırt rengi nedeniyle 'Sarı' ismiyle bilinen 'Leiurus guinguestriatus', görüldü.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde en zehirli akrep türlerinden olan ve sırt rengi nedeniyle 'Sarı' ismiyle bilinen 'Leiurus guinguestriatus', görüldü.

İslahiye'ye bağlı Kırıkçalı Mahallesi kırsalında oturan işçi Mehmet Cançelik, cep telefonuyla, akrep görüntüledi. Akrebin, en zehirli türlerinden olan ve sırt rengi nedeniyle 'Sarı' ismiyle bilinen 'Leiurus guinguestriatus' olduğu belirtildi. Şaşkınlık ve korku yaratan akrep bir süre sonra gözden kayboldu.

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