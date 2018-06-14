HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İslahiye'de kirazı mantar hastalığı vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bu yıl etkili olan yağmur nedeniyle daldaki kiraz, 'Mumya' da denilen 'Monilya' ismi verilen mantar hastalığıyla çürüdü.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bu yıl etkili olan yağmur nedeniyle daldaki kiraz, 'Mumya' da denilen 'Monilya' ismi verilen mantar hastalığıyla çürüdü. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Koççağız Mahallesi'nde son zamanlarda etkili olan yağışlar ve nem kirazı vurdu. Monilya hastalığı nedeniyle birçok ağaçtaki kiraz meyvesi, dalında çürüdü. Üretcilerden Mehmet Keyifli, hastalığın 50 kiraz bahçesinde baş gösterdiğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ziraat mühendislerine danışarak ilaçlamamızı yaptık. Son dönemlerde yağmuru ve ardında güneşin vurmasıyla meyveler çürümeye yüz tuttu. Daha önceki yıllarda bu hastalık oldu ama böylesine tüm ağaçlarımızı vurmamıştı. Bu yıl Koççağız'daki 50 kiraz bahçesinde aynı hastalık oluştu" dedi.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
İzmirliler, arife günü şehitlerine koştuİzmirliler, arife günü şehitlerine koştu
Yıldırım, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştuYıldırım, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesiyle ilgili Hükümet'ten ilk açıklama

Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Deniz Baykal'ın son hali!

Deniz Baykal'ın son hali!

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.