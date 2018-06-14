İslahiye'de kirazı mantar hastalığı vurdu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bu yıl etkili olan yağmur nedeniyle daldaki kiraz, 'Mumya' da denilen 'Monilya' ismi verilen mantar hastalığıyla çürüdü. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Koççağız Mahallesi'nde son zamanlarda etkili olan yağışlar ve nem kirazı vurdu. Monilya hastalığı nedeniyle birçok ağaçtaki kiraz meyvesi, dalında çürüdü. Üretcilerden Mehmet Keyifli, hastalığın 50 kiraz bahçesinde baş gösterdiğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ziraat mühendislerine danışarak ilaçlamamızı yaptık. Son dönemlerde yağmuru ve ardında güneşin vurmasıyla meyveler çürümeye yüz tuttu. Daha önceki yıllarda bu hastalık oldu ama böylesine tüm ağaçlarımızı vurmamıştı. Bu yıl Koççağız'daki 50 kiraz bahçesinde aynı hastalık oluştu" dedi.
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