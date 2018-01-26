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İslahiye'de Mehmetçik için 25 koyun kesildi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 17:51 | Son Güncelleme 24 dakika önce

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi sakinleri, Mehmetçik için 25 koyun kesti.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilyurt Mahallesi sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe; AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Erdoğan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Alıcı, siyasi ve STK temsilcileri ve Mahalle sakinleri katıldı.

İlçe Müftülüğü Vaizi Mustafa Tunceli tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve duanın ardından Zeytin Dalı Harekatına katılan askerler için 25 koyun kesildi, etler sınırdaki askerlere gönderildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Kurtuluş Savaşından sonra Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonunun gerçekleştirildiğini belirterek, "Şer odakları ve yerli işbirlikçileri Türkiye'yi bölmeye ve parçalamaya yönelik kirli emellerine ulaşmasın diye Afrin'de silahlı kuvvetlerimiz bir operasyon başlattı. Bu operasyonun temel amacı, Türkiye'yi bir terör tehdidinde kurtarmak, ilave olarak da Türkiye'nin bölünmesini içeren senaryoyu bertaraf etmektir. Bu operasyon Allah'ın izniyle başarıya ulaştıktan sonra o toprakların asil sahipleri Araplar, Kürtler, Türkmenler oralara yerleşecekler. Yaklaşık 400 bin civarında Afrin'de yurdunda yurdumuza göç eden kardeşimiz olduğunu tahmin ediyorum. İnşallah onlar kendi topraklarına yerleşecekler" dedi.

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