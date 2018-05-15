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İslahiye'de su borusu patladı, yol nehre döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, içme suyu şebekesindeki boru patlayınca, yollar nehre döndü.

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, içme suyu şebekesindeki boru patlayınca, yollar nehre döndü. Çamlıca Mahallesi Garnizon Caddesi'ndeki doğalgaz çalışması için iş makinesinin kazı yapması sırasında içme suyu şebekesinin bulunduğu bölgedeki boru patladı. Arızayı onarım sırasında ana vanadan çıkan tonlarca su boşa akınca yol nehre döndürdü. Arıza ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla giderildi.

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