İslahiye'de yağmur ve dolu zor anlar yaşattı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, öğleden sonra aniden bastıran yağmurla birlikte dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede öğleden sonra gök gürültüsüyle aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika şiddetli süren sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara girerek kendilerini korumaya alırken, yollarda oluşan su birikintileri de sürücüleri zor anlar yaşattı. İlçe merkezinde sağanak yağışla birlikte Amanos dağlarının eteklerinde bulunan Arfalı, Çerçili, Kabaklar, Kuşcumustafa ve Telli mahallerinde misket büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.
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