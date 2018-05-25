"İslam ile terörizmi bağdaştırmak tehlikeli"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Her dinde olduğu gibi İslam'da da dini farklı, yanlı ve yanlış yorumlayanlar olabilir ancak İslam'la terörizmi bağdaştırmak çok tehlikeli ve yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Almanya'da katıldığı "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı"nda, Avrupa ülkelerinden gelen mevkidaşlarına, Türkiye'nin başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle uzun yıllardır sürdürdüğü mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Doğal Kararlılık harekatları kapsamında bölge barışına sağlanılan katkılarla bu konulardaki talepleri dile getiren Akar, ayrıca terörle mücadelenin "terör örgütü ayrımı gözetmeksizin" tüm ülkeler tarafından bütünsel bir yaklaşımla ve yakın iş birliği içinde yapılmasının önemine dikkati çekti.

Orgeneral Hulusi Akar, konferansta şunları kaydetti:

"Her dinde olduğu gibi İslam'da da dini farklı, yanlı ve yanlış yorumlayanlar olabilir ancak İslam'la terörizmi bağdaştırmak çok tehlikeli ve yanlıştır. Şu bilinmelidir ki Müslümanların kahir ekseriyeti, terör örgütü DEAŞ'ın yaptıklarını hiçbir şekilde kabul etmiyor ve reddediyorlar. Dolayısıyla DEAŞ ve söyledikleri asla İslam ile bağdaştırılamaz ve Müslümanları temsil edemez."

