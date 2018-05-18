İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul'da toplandı! Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

İslam İşbirliği Teşkilatı, Dışişleri Bakanları zirvesi ile başladı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açılış konuşması yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları:
Bazı İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin Filistin davasına yeterince sahip çıkmadığını görmek bizi üzüyor. ABD'nin adımı Ortadoğu'da barış sürecinin zeminini tahrip etti.
İsrail'in şiddet politikası sona ermelidir. Katliamlardan sorumlu İsrail makamlarının ve İsrail askerlerinin hesap vermesi sağlanmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin ekonomik olarak da desteklenmeleri gerekiyor.
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