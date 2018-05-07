İslam İşbirliği Teşkilatından Arakan ve Kudüs çağrısı

Bildiride, "Arakanlı mülteciler konusunda ivedi adımlar atan ve Bangladeş'teki kamplara yardım ulaştıran ülkelere teşekkür ediyor, tüm üye ülkeleri zorla yurtlarından edilen Arakanlı Müslümanlara ve onlara sığınak sağlayan Bangladeş'e daha fazla destek olmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

- "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddediyoruz"

Kudüs konusuna da değinilen bildiride, İİT devlet ve hükümet başkanlarının, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına karşı geçen aralıkta kabul ettikleri İstanbul Deklarasyonu'ndaki kararlar bir kez daha vurgulandı.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Filistin davasının ve Kudüs-ü Şerif'in ümmet için öneminin altını bir kez daha çiziyoruz. Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı da dahil temel haklarına kavuşması ve başkenti Kudüs-ü Şerif olan, 1967 öncesi sınırlara sahip bir Filistin Devletinin bağımsızlığının ve egemenliğinin tanınarak Filistinli mültecilerin uluslararası hukuka ve BM Genel Kurulunun 194 sayılı kararına uygun olarak yurtlarına dönmesinin sağlanmasını destekliyoruz. Bu bağlamda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddediyor ve büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşımak yönünde aldığı kararı kınıyoruz. Bu eylem hem uluslararası hukuka hem de İİT'nin 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlediği Olağanüstü Zirve'de ve BM Genel Kurulunun 21 Aralık 2017'de aldığı kararlarda ifadesini bulan uluslararası topluluğun ortak iradesine aykırıdır."

