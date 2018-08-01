İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz serbest bırakıldı

LONDRA (AA) - İngiltere’de Temyiz Mahkemesi, İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) eski başkanı Tommy Robinson'ı kefaletle serbest bıraktı.

Hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmak, yargıyı etkilemek ve yargıya hakaret suçlarından 13 ay hapis cezasına çarptırılan İslam karşıtı aşırı sağcı EDL'nin eski başkanı Tommy Robinson kefaletle serbest kaldı.

Temyiz Mahkemesi, Robinson'ın tutuklanmasına yol açan önceki kararı usulden bozarken, aşırı sağcı aktivistin davasının yeni bir hakim tarafından görülmesine hükmetti.

Mahkemeyi etkileme ve mahkemeye saygısızlıktan Mayıs ayında 13 ay hapis cezası verilen Robinson, uyuşturucu ticareti, cinsel taciz ve tehdit suçlamaları ile yargılanan azınlık mensubu sanıkların ismini açıklamıştı.

Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Tommy Robinson bir dönem EDL'nin başkanlığını yaptı. Robinson, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'nın İngiltere şubesinin kurucuları arasında da yer alıyor.

