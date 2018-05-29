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İslam karşıtı aşırı sağcı İngilize hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

İslam karşıtı aşırı sağcı grup, İngiliz Savunma Ligi'nin eski başkanı Tommy Robinson'a, hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmak, yargıyı etkileme ve yargıya hakaret suçlarından 13 ay hapis cezası verildi

LONDRA (AA) - İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) eski başkanı Tommy Robinson, hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmak, yargıyı etkileme ve yargıya hakaret suçlarından 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin kuzeyindeki Leeds kentinde Cuma günü görülen yayın yasaklı duruşma sırasında, mahkeme önünde cep telefonuyla yaklaşık bir saat boyunca sosyal medya hesabından yayın yapan Robinson'ın aynı gün mahkeme tarafından tutuklanıp mahkum edildiği öğrenildi.

Mahkemenin yayın yasağı kararı, İngiliz basın kuruluşlarının itirazı üzerine bugün kaldırıldı.

Hakkında, mahkemeyi etkileme ve mahkemeye saygısızlık kararı da verilen Robinson, uyuşturucu ticareti, cinsel taciz ve tehdit suçlamaları ile yargılanan azınlık mensubu sanıkların ismini açıklamıştı.

Robinson cezasını, ülkenin kuzeyindeki Hull hapishanesinde tamamlayacak.

Tommy Robinson olarak tanınan ancak gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan aşırı sağcı, EDL'nin eski başkanı ve İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'nın İngiltere şubesinin kurucuları arasında da yer alıyor.

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EDL hapis cezası Hull cezaevi ingiltere Leeds Pegida Tommy Robinson

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