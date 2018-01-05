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İslam Süleymani kimdir? Beşiktaş'ın forvet adayı İslam Süleymani mi? (Beşiktaş transfer haberleri)

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 10:05 | Son Güncelleme 5 saat önce

İslam Süleymani için Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde girişimlerin olduğu söyleniyor. Cenk Tosun'un Everton'a rekor bir ücretle transfer olmasından sonra Beşiktaş, forvet adayı için araştırmalarını sürdürüyor. Bu konuda adaylardan birinin de İslam Süleymani olduğu söyleniyor. Peki İslam Süleymani kimdir? Hangi takımda oynuyor? İslam Süleymani kaç yaşındadır?

İslam Süleymani kimdir? Beşiktaş'ın forvet adayı İslam Süleymani mi? (Beşiktaş transfer haberleri)

İslam Süleymani Beşiktaş'a transfer olacak mı? Siyah beyazlı takımda Cenk Tosun'un transfer olması sonrasında forvet arayışı sürüyor. İslam Süleymani de Beşiktaş'ın forvet transfer hedefinden olan isim olarak adı geçiyor. Santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş, bir süredir ilgilendiği Islam Slimani transferinden yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçti. Gözünü Süper Lig’in yıldızlarına çeviren Siyah-Beyazlılar, Adebayor, Eto’o, Vagner Love ve Jahovic için harekete geçti. Peki İslam Süleymani kimdir? Hangi takımda oynuyor? İslam Süleymani kaç yaşındadır?

İSLAM SÜLEYMANİ KİMDİR?

İslam Süleymani (Islam Slimani ), 18 Haziran 1988 tarihinde Cezayir'de doğdu. İslam Süleymani, Premier League ekiplerinden Leicester City takımının formasını giymektedir. Forvet pozisyonunda görev yapan İslam Süleymani, aynı zamanda Cezayir millî futbol takımında da oynamaktadır.

İslam Süleymani, Mayıs 2009'da, JSM Chéraga takımından CR Belouizdad'a 800.000 Cezayir dinarı bonservis ücreti karşılığında transfer oldu ve iki yıllık sözleşme imzaladı. Ağustos ayında, MC Oran takımıyla yapılan lig maçında ilk defa kulübüyle resmî bir karşılaşmaya çıktı. İlk sezonunda 30 maçta 8 gol attı.

İslam Süleymani, 17 Mayıs 2011 tarihinde, JS Kabylie takımıyla oynanan ve 7-1 galibiyetle sonuçlanan lig karşılaşmasında, 4 gol atarak etkileyici bir performans ortaya koydu. Temmuz 2011 tarihinde kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi. Slimani, Nice ve Le Havre gibi birçok Fransız kulübünün transfer girişimlerine karşın CR Belouizdad ile iki yıllık sözleşme yeniledi.

İslam Süleymani, 6 Ağustos 2013 tarihinde, Portekiz takımı Sporting Clube'a transfer oldu. Fredy Montero'nun eksikliği ile Rio Ave, SC Braga, Vitoria Setubal ve Porto (Sporting 1-0 kazandı) maçlarında forma şansı buldu. Bu şansı iyi değerlendirerek 4 maçta 4 gol attı. Aralık 2013 tarihinde Yılın Cezayirli Futbolcusu seçilerek, Cezayir Altın Top Ödülünü kazandı.

İslam Süleymani, 2009 yılı Ekim ayında, Abdelhak Benchikha tarafından Cezayir'deki bir haftalık eğitim kampı için Cezayir A' millî takımına çağrıldı. 2010 yılı Mart ayında, CR Belouizdad takım arkadaşı olan ve sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılan Youcef Saïbi'nin yerine, Libya ile oynanacak 2011 Afrika Uluslar Şampiyonası eleme maçı için millî takım kadrosuna dahil edildi. Slimani'nin forma giymediği maçı Cezayir 1-0 kazandı.

İslam Süleymani, 26 Mayıs 2012 tarihinde, Nijer ile yapılan dostluk maçında ilk kez millî takım formasını giydi. Bir hafta sonra, 2 Haziran'da 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Ruanda ile oynanan ve 4-0 galibiyetle sonuçlanan maçta takımının üçüncü golünü attı. Bu gol onun ilk millî golü oldu.

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