"ABD hükümeti, benim ülkemin hükümeti, Gazze şeridindeki durumu Varşova'daki Yahudilerin durumu gibi görmüyor. Biliyorsunuz, 48 saat içerisinde ABD hükümeti, 'Gazze'de öldürülenler aslında Hamas'ın kötü politikası sonucu öldürüldü.' dedi. Trump yönetimi, İsrail ordusunu suçlamıyor bu cinayetler için. Bu durum aslına bakarsanız uluslararası hukukun askeri işgallerle olan bağına da dikkati çekmekte. Kanuna baktığımızda aslında savaş zamanı bir işgal anlamında bunu kullanıyoruz."

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler'e karşı mücadele eden Varşova Yahudileri'ni hatırlatan Prof. Dr. Qigley, Filistinlilerin yaşadığı durumun Varşova Yahudileri ile aynı olduğunu ama onlara sahip çıkma konusunda aynı tavrın sergilenmediğini söyledi.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası hukukçu Prof. Dr. John B. Qigley, "Filistin meselesinde Türkiye ve diğer İslam ülkeleri birlikte hareket etmeli. Türkiye elçisini İsrail'den çekerek ABD'nin Kudüs kararı karşısında tavrını gösterdi. Diğer ülkeler de üstlerine düşeni yapmalıdır." dedi.

- "İnsanların direniş hakkı var"

İsrail'in uyguladığı politikanın "işgal" olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Qigley, durumun bir savaş hali olduğunu bu nedenle insanların direniş hakkının bulunduğunu söyledi.

İsrail'in Lahey Barış Sözleşmesi'ne uymadığına dikkati çeken Qigley, muazzam bir ihlalin söz konusu olduğunu ve Gazze halkının çok kötü şartlarda yaşamasına sebep olduğunu, bu nedenle de protestoların haklı olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Prof. Dr. Qigley, ABD yönetimi bu durumu Hamas yönetimine bağlasa da aslında kötüleşen durumun İsrail'in işgalci politikası yüzünden olduğunu belirtti. 1948 yılında yerinden edinilen Filistinlilerin yurtlarına geri dönme hakları olduğuna işaret eden Prof. Dr, Qigley, şöyle konuştu:

"Şu anda sınırda yaşanan şey bununla ilgili. İsrailliler 'Biz sınırlarımızı koruyoruz.' diyorlar. Fakat aslında bakarsanız, bu insanlar evlerinden, yurdundan edilmiş insanların torunları, çocukları, torunlarının torunları. Talep ettikleri şey, yurtlarına geri dönüş hakkı. Gazze kısmında yaşayan insanların yasal bir hakkı bulunmakta. Bu insanlar, yurtlarına dönme hakkına sahipler. İsrail yasal durumu çarpıtıyor ve bu hakkı ihlal ediyor. Uluslararası hukuk uyarınca, nüfus ya da bir grup insan yerinden edilmişse oraya geri dönme hakkı bulunmakta. Bu bağlamda bakıldığında daha ağır bir durum olduğunu görüyoruz."