Suriye'nin önde gelen düşünürlerinden Dr. Bekkar, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "İslam ümmetinin kavramları tanımlamak için bir devrime ihtiyacı var. Biz bunu halkın geniş tabanına yaymalıyız. Çünkü bizim eleştirel, bilimsel ve yaratıcı düşünceye çok ihtiyacımız var." dedi.

Forumda, "demokratik geçiş, kavramlar, modeller ve kriterler", "demokratik geçişin zorlukları" ve demokratik geçiş tecrübeleri ve faydalanılan araştırmalar" olmak üzere 3 ana oturum gerçekleştirilecek.

Açılışına Eski Tunus Başbakanı Ali el-Urayyid, Nahda Hareketi liderlerinden Cemal el-Avva, Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan, Suriye'nin önde gelen düşünürlerinden Dr. Abdulkerim Bekkar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ve AK Parti Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay'ın yanı sıra çok sayıda düşünür, siyasetçi ve akademisyenin katıldığı forum 3 gün sürecek.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 30'u aşkın ülkeden onlarca düşünür, siyasetçi ve akademisyenin katılımıyla demokratik geçiş ve İslami kavramların tartışılacağı "Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu" başladı.

İnsanların, kendilerini kimin yönettiğinden ziyade kimin insaflı davrandığını önemsediğini dile getiren Bekkar, "İnsanlar, makul derecede bir miktar özgürlük, ekonomik refah, güvenlik ve istikrarla birlikte kendilerini temsil eden kişiler tarafından yönetilmeyi istiyor." diye konuştu.

Dr. Bekkar, bunları gerçekleştiren herhangi bir hükümetin halk tarafından defalarca seçileceğini ve Türkiye'deki AK Parti hükümetinin bunun canlı örneği olduğunu dile getirdi.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'ye vekaleten konuşan Cemal el-Avva da Tunus devriminin özelliklerinden birinin Arap baharının kıvılcımını başlatması olduğunu ve ülkesindeki demokratik geçiş tecrübesinin de gerçek geçişin halk aracılığıyla olacağını ispatladığını ifade etti.

Avva, Tunus halkının, mevcut reform ve girişim imkanlarını kullanarak onları reform atölyelerine dönüştürdüğünü kaydetti.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan ise sandık adı altında birçoğunun yönetimi gasp ettiğini, sandıkta kazanılsa da darbeyle ya da siyasi entrikalarla yönetimin el değiştirdiğini söyledi.