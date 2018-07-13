"İslam ve Arap dünyası seçim sonuçlarından memnun oldu"

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "24 Haziran seçimlerine tüm dünya çok önem verdi ve yakından takip etti. İslam ve Arap dünyası özellikle Filistin, bu seçim sonucundan çok memnun oldular. Bu seçim sonuçları Türkiye'yi seven herkesi çok ama çok mutlu etmiştir. Bu seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve çalışma arkadaşlarına inşallah hayırlı olur. Bizim temennimiz; Türkiye, Filistin ve Gazze meselelerinde daha fazla rol alıp önemli işler yapacaktır. Biz bunda eminiz." dedi.

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Meşal, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Meşal, Türkiye ve halkının, bölge ve ümmet için çok önemli olduğunu söyledi.

Meşal, Türkiye'nin, siyasi, ekonomik ve demokrasi olarak örnek teşkil ettiğini belirterek, "Türkiye her yönüyle örnek teşkil ediyor. 24 Haziran seçimlerine tüm dünya çok önem verdi ve yakından takip etti. İslam ve Arap dünyası özellikle Filistin, bu seçim sonucundan çok memnun oldular. Türk halkına çok derin ve önemli bir demokrasi örneği gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bu seçim sonuçları Türkiye'yi seven herkesi çok ama çok mutlu etmiştir. Bu seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve çalışma arkadaşlarına inşallah hayırlı olur. Biz inanıyoruz ki, Türkiye meselelerini hızla çözüp inşallah daha da büyüyecek. Bizim temennimiz; Türkiye, Filistin ve Gazze meselelerinde daha fazla rol alıp önemli işler yapacaktır. Biz bunda eminiz." diye konuştu.