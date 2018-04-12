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"İslamafobiyle mücadele için gerekiyorsa yasal düzenlemeler yapılmalıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 00:44 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Serdar: - "İslamafobi sadece Türkiye'nin sorunu değil, sadece İslam dünyasının sorunu da değil, herkesin sorunudur" - "Uluslararası insan hakları kuruluşlarının atması gereken adımları değerlendireceğiz ve rapor oluşturulduktan sonra geniş kapsamlı bir sempozyumla da olayı dünya gündemine taşımaya çalışacağız"

KÖLN (AA) - TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, "İslamafobi sadece Türkiye'nin sorunu değil, sadece İslam dünyasının sorunu da değil, herkesin sorunudur." dedi.

Başkan Ömer Serdar'ın yanı sıra, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu'ndan oluşan heyet, Köln Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Serdar, Berlin'den sonra Köln'deki temaslarıyla İslamafobi konusunun sahadaki yansımalarını, bizzat muhataplarından bire bir dinlediklerini ve 4 gün boyunca yararlı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

İslamafobinin geçmişte yabancı düşmanlığı, Türkler açısından Türk düşmanlığı şeklinde tezahür etmiş olabileceğini belirten Serdar, sorunun çözümü noktasında söz konusu ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının ortak bir platform oluşturup konunun devlet katına da taşımasının önemine vurgu yaptı.

Alman makamlarının 2017 yılından itibaren İslamafobik saldırılar konusunda kayıt tutmaya başladığını hatırlatan Serdar, şöyle devam etti:

"Demek ki bu konu onların da artık gündeminde ama sorumsuz birtakım açıklamalara da şahit oluyoruz. Özellikle sahadan bugün aktarılan, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti için uyum bakanının yaptığı açıklamalar, ciddi anlamda bir nefret söylemini beraberinde getirebilir. Bunun sosyolojiye yansıması ağır olabilir. Dolayısıyla biz raporumuzu hazırladığımızda, bunun siyasetçilere ilişkin boyutunu da değerlendireceğiz. Uluslararası insan hakları kuruluşlarının atması gereken adımları değerlendireceğiz ve rapor oluşturulduktan sonra geniş kapsamlı bir sempozyumla da olayı dünya gündemine taşımaya çalışacağız."

Batılı ülkelerde özellikle son dönemlerde artan İslam düşmanlığına dikkati çeken Serdar, şunları kaydetti:

"İslamafobi sadece Türkiye'nin sorunu değil, sadece İslam dünyasının sorunu da değil, herkesin sorunudur. Geçmişte nasıl antisemitizm bir sorun olarak vardıysa ve bugün antisemitizm ile ilgili yasal düzenlemeler yapıldıysa bununla da mücadele için gerekiyorsa yasal düzenlemeler yapılmalıdır."

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islamafobi TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar

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