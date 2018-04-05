İslami Araştırmalar Enstitüsü Denizli'de açılıyor

Ancak son zamanlarda bin yıllık dini eğitim anlayışına uymayan çeşitli görüşlerin ilahiyatçılar tarafından televizyonlarda ve başka mecralarda halka anlatıldığına dikkati çeken Akşit, şöyle devam etti:

Türklerin Karahanlılar döneminde Müslüman olmasının ardından ehli sünnet itikadını ve amelde Hanefi mezhebini tercih ettiğini anımsatan Akşit, devletin de medreselerde resmi ideoloji olarak ehli sünnet itikadı ve Hanefi mezhebini aktardığını belirtti.

"Tabii Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi de ehli sünnettir. Bin yıllık dini eğitim sistemi milletin birliği ve dirliğini sağlayan önemli unsurlardan biridir. Bizi parçalamaya çalışsalar da tepeden aşağıya, alimimizden cahilimize, memurumuz, amirimiz, vatandaşımız bu ehli sünnet itikadı, Hanefi mezhebi esaslarını anane olarak yaşamışlar, deyimlerinde var. Ondan dolayı hiç namaz kılmayan bir adam bayram namazına gittiği zaman hiç kavga çıkmadan usul usul dinler. Ama Mısır'da böyle değil, başka yerlerde böyle değil. Orada her kafadan bir ses çıkıyor, darmadağın."

- "Bin yıllık el yazması Buhar-i Şerif var"

Akşit, 1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'ne giden Alperenlerden Osman Efendi'nin medrese kurduğunu ve dini eğitim geleneğini devam ettirdiğini hatırlattı. Akşit, ancak bu medresede yaklaşık 500 yıl sonra dini eğitimin yozlaştığını, bu nedenle dedelerinin medresenin idaresini ele aldığını ve maaş almadan, hiçbir karşılık beklemeden burada talebe yetiştirdiğini bildirdi.