İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki ekonomik durumu görüşmek üzere Beyaz Saray'da yapılması planlanan toplantının "tehlikeli hedefleri olduğu"nu belirtti.
Hareketin sözcüsü Davud Şihab, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin çağrısını yaptığı toplantı tehlikeli hedefler içeriyor. Bu hedefler, Gazze meselesinin insani bir mesele hale getirilmesi şeklinde özetlenebilir. Bu da İsrail'i içinde bulunduğu krizden çıkarmak ve işgal gücü olarak sorumluluklarından kurtarmak için çalışılacağı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
Toplantıyı tehlikeli kılan başka bir durum daha olduğuna işaret eden Şihab, bunun, Gazze'nin işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaşananlardan ayrı bir dosya olarak ele alınması ve izolasyonu olduğunu kaydetti.
ABD yönetiminin insancıl olmadığını belirten Davud Şihab, Gazze'deki ablukanın müsebbibinin ABD olduğunu ve söz konusu toplantıyla "insani hedefler güttüğü"ne inanmadıklarını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, "Gazze'de yaşanan krize çözüm bulmak için Beyaz Saray'da 'Beyin fırtınası' adı altında bir toplantı düzenleneceğini" belirtmişti.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Mecdelani de bugün Filistin'in Sesi radyosunda yaptığı konuşmada, ABD'nin "Gazze'deki ekonomik durumu görüşmek üzere Beyaz Saray'da yapılması planlanan toplantıya katılmaları" için yaptığı daveti reddettiklerini açıklamıştı.
ABD, İsrail'in 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden uyguladığı abluka nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze'yi destekleme yollarının ele alınması için 13 Mart'ta Beyaz Saray'da toplantı düzenlemeyi planlıyor.
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