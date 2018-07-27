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İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 20:42 | Son Güncelleme

İslam dinine karşı ön yargıları yok etmeyi amaçlayan "İslamo-Phobia (İslamofobi)" isimli filmin çekimleri Almanya'da sona erdi

KÖLN (AA) - İslam dinine karşı son dönemlerde dünyada oluşturulmaya çalışılan ön yargıları bertaraf etmek amacıyla yola çıkılan "İslamo-Phobia" (İslamofobi) isimli filmin çekimleri tamamlandı.

Almanya'nın Gladbeck kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Türkiye Camisi'nde son sahneleri çekilen filmi yönetmenliğini ve senaristliğini Ömer Sarıkaya üstlenirken, filmde uluslararası alanda tanınmış oyuncular rol alıyor.

Camideki çekimlerin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Sarıkaya, Braveheart ve Gladyatör filmlerinde rol alan Mike Mitchell başta olmak üzere filmde 38 ülkeden tanınmış isimlerin rol aldığını, oyuncuların adeta İslam'a hizmet etmek için hiçbir maddi çıkar gözetmediklerini söyledi.

Dünyada İslam üzerine yapılan algı operasyonlarına son vermenin en güzel yolunun beyaz perdeden geçtiğini ifade eden Sarıkaya, dev bir kadroyla bu projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Sarıkaya, "Böyle bir filmin eksikliği vardı. Dinimizi ve ülkemizi dünyada en iyi ifade etme yolunun sinema olduğunu düşünüyoruz. Sinema çok iyi bir silah ve Amerika bunu çok iyi kullanıyor. İslamofobi konusu sadece bizi ya da diğer Müslümanları değil, bu dinin mensubu olmayan diğer milletleri de olumsuz anlamda etkiliyor. İslam adına oluşturulan ön yargılara bu filmle bir son vermek istiyoruz." diye konuştu.

Sarıkaya, filmin gelirinin tamamının, tanınmış yardım kuruluşları aracılığıyla insani yardım amaçlı kullanılmak üzere bağışlanacağını ifade etti.

İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı

- İslam dinine karşı ön yargıları yok etmeyi amaçlayan "İslamo-Phobia (İslamofobi)" isimli filmin çekimleri Almanya'da sona erdi

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İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı

İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı
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İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı

İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı
3 / 7

İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı

İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı
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İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı

İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı
5 / 7

İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı

İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı
6 / 7

İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı

İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı
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İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı

İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği film islamofobi İslamo-Phobia Mike Mitchell Ömer Sarıkaya

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