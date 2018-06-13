"İslamofobi yükselen bir hal aldı"

İBRAHİM ERİKAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Avusturya'da kapatılan camilerden bir tanesi Türk camisi. İmamlar sınır dışı ediliyor. Bu tam bir İslamofobik tutum, İslamofobi yükselen bir hal almış durumda." dedi.

Sarıeroğlu, Avusturya hükümetinin 7 camiyi kapatma ve çok sayıda imamın sınır dışı edilmesine yönelik kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Avusturya'nın bu kararına tepki gösteren Sarıeroğlu, "Bu yaşanan gelişmeler 24 Haziran'a giden süreçte gerek İslam dünyası ve Müslüman alemi olarak gerekse Türkiye olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha fazla kenetlenmemiz gerektiğini, Türkiye'nin güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Avusturya'da kapatılan camilerden bir tanesi Türk camisi. İmamlar sınır dışı ediliyor. Bu tam bir İslamofobik tutum, İslamofobi yükselen bir hal almış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, Avrupa'nın bazı ülkelerinde Türk vatandaşlara yönelik geçen aylarda da ırkçı tutumlar sergilendiğini anımsatarak, şöyle devam etti: