"İslamofobi yükselen bir hal aldı"

İBRAHİM ERİKAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Avusturya'da kapatılan camilerden bir tanesi Türk camisi. İmamlar sınır dışı ediliyor. Bu tam bir İslamofobik tutum, İslamofobi yükselen bir hal almış durumda." dedi.
Sarıeroğlu, Avusturya hükümetinin 7 camiyi kapatma ve çok sayıda imamın sınır dışı edilmesine yönelik kararını AA muhabirine değerlendirdi.
Avusturya'nın bu kararına tepki gösteren Sarıeroğlu, "Bu yaşanan gelişmeler 24 Haziran'a giden süreçte gerek İslam dünyası ve Müslüman alemi olarak gerekse Türkiye olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha fazla kenetlenmemiz gerektiğini, Türkiye'nin güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Avusturya'da kapatılan camilerden bir tanesi Türk camisi. İmamlar sınır dışı ediliyor. Bu tam bir İslamofobik tutum, İslamofobi yükselen bir hal almış durumda." değerlendirmesinde bulundu.
Sarıeroğlu, Avrupa'nın bazı ülkelerinde Türk vatandaşlara yönelik geçen aylarda da ırkçı tutumlar sergilendiğini anımsatarak, şöyle devam etti:
"Bunların hepsini kınıyoruz, kabul edilemez buluyoruz. Tüm bu tutum içerisinde olan ülkeleri acilen geri dönmeye davet ediyoruz. Mücadele dönemindeyiz. Kudüs'te yaşananlar ortada. Bunlara tek sesini yükselten ülke Türkiye, tek sesini yükselten lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. 16 yıllık mücadelemiz, bundan sonra ulaşmayı istediğimiz o hedefler, aslında bunların ne kadar elzem olduğunu ortaya koyuyor. İnşallah bu süreçlerin acilen bitmesi gerektiğine inanıyorum. İki yüzlülük, samimiyetsizlik, farklı uygulamalar geçmiş dönemlerde de zaten karşı karşıya kaldığımız durumlar. Biz, dostlarımızın da düşmanlarımızın da farkındayız. İnşallah 24 Haziran'dan çıkacak zafer, güçlü Türkiye ve güçlü meclis konusunda ortaya konacak irade, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salmaya devam etmemizi sağlayacak."
- "Adana'da en yüksek oy oranına ulaşacağız"
Bakan Sarıeroğlu, Adana'da yürüttüğü seçim çalışmalarının da yoğun şekilde sürdüğünü anlattı.
Kentte her geçen gün seçim atmosferinin daha da hissedildiğini dile getiren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız siyaseti yakından takip ediyor, gençlerimizle temas kuruyoruz, kadın kollarımız ev ev, kapı kapı ziyaretlerimizi gerçekleştiriyorlar. AK Parti Adana teşkilatımız da bu bağlamda çok büyük emek veriyor. Teşkilatlarımızla, adaylarla hep birlikte sürecin sağlıkla, barış, kardeşlik içerisinde yürütülmesi konusunda gayret gösteriyoruz. AK Parti'nin bu süreçte Adana'da, bugüne kadar aldığı en yüksek oy oranına ulaşacağına inanıyorum. Hedefimiz bu, bunun için çalışıyoruz. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde inşallah 24 Haziran akşamında büyük bir kutluma yapmayı ümit ediyorum."
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