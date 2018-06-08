İslamofobik söylemleriyle bilenen Toroczkai'ye partisinden ihraç

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da ana muhalefetteki Jobbik partisinin İslamofobik söylemleri ile tanınan eski Genel Başkan Yardımcısı Laszlo Toroczkai partisinden ihraç edildi.
Jobbik'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Tamas Snieder ve Başkan Yardımcısı Marton Gyöngyösi'nin çağrısı üzerine toplanan parti disiplinin kurulunun, son dönemde parti kurallarına uymadığı belirtilen Toroczkai'nin ihraç edilmesine karar verdiği bildirildi.
Açıklamada, Toroczkai'nin liderlik için yarıştığı parti kongresinde aldığı sonucu bir türlü kabullenemediği, parti içi tartışmaları medyaya taşıdığı, attığı adımlarla Jobbik'in kurallarına ve çıkarlarına aykırı hareketlerde bulunduğu kaydedildi.
Ülkede 8 Nisan'da düzenlenen genel seçimlerin ardından Jobbik Genel Başkanı Gabor Vona'nın istifası üzerine düzenlenen kongrede, Tamas Snieder ve İslamofobik açıklamalarıyla tanınan Laszlo Toroczkai yarışmış, seçimi Snieder kazanmıştı.
Toroczkai 22 Mayıs'ta Jobbik partisi için ''Biz kendimiz'' isimli bir platform kurduğunu açıklamış, parti yönetimi ise söz konusu adımın kabul edilemez olduğunu duyurup, Toroczkai hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.
Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasını destekleyen ve geçen dönem Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüten Jobbik Partisinin eski Genel Başkanı Gabor Vona seçimlerde Tamas Snieder'i desteklemişti.
Jobbik partisinin eski Genel Başkan Yardımcısı Toroczkai, belediye başkanlığını yaptığı Asotthalom'da, cami, ezan ve burkanın yasaklanması yönünde karar almıştı.
İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti
Esra Erol'da kan donduran itiraf!
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: Yayıncılığa tecavüz ederken suç üstü yakalandınız
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!
8 yaşındaki oğluna 'eşcinsel' olduğu düşüncesiyle eziyet eden acımasız anneye müebbet
Merak bunu da yaptırdı! Evde onlarla yaşıyor
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum