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İslamofobik söylemleriyle bilenen Toroczkai'ye partisinden ihraç

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

İslamofobik söylemleriyle bilenen Toroczkai'ye partisinden ihraç

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da ana muhalefetteki Jobbik partisinin İslamofobik söylemleri ile tanınan eski Genel Başkan Yardımcısı Laszlo Toroczkai partisinden ihraç edildi.

Jobbik'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Tamas Snieder ve Başkan Yardımcısı Marton Gyöngyösi'nin çağrısı üzerine toplanan parti disiplinin kurulunun, son dönemde parti kurallarına uymadığı belirtilen Toroczkai'nin ihraç edilmesine karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, Toroczkai'nin liderlik için yarıştığı parti kongresinde aldığı sonucu bir türlü kabullenemediği, parti içi tartışmaları medyaya taşıdığı, attığı adımlarla Jobbik'in kurallarına ve çıkarlarına aykırı hareketlerde bulunduğu kaydedildi.

Ülkede 8 Nisan'da düzenlenen genel seçimlerin ardından Jobbik Genel Başkanı Gabor Vona'nın istifası üzerine düzenlenen kongrede, Tamas Snieder ve İslamofobik açıklamalarıyla tanınan Laszlo Toroczkai yarışmış, seçimi Snieder kazanmıştı.

Toroczkai 22 Mayıs'ta Jobbik partisi için ''Biz kendimiz'' isimli bir platform kurduğunu açıklamış, parti yönetimi ise söz konusu adımın kabul edilemez olduğunu duyurup, Toroczkai hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasını destekleyen ve geçen dönem Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüten Jobbik Partisinin eski Genel Başkanı Gabor Vona seçimlerde Tamas Snieder'i desteklemişti.

Jobbik partisinin eski Genel Başkan Yardımcısı Toroczkai, belediye başkanlığını yaptığı Asotthalom'da, cami, ezan ve burkanın yasaklanması yönünde karar almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
islamofobi Jobbik Laszlo Toroczkai Macaristan

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