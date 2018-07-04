İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

9 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk başkanı olarak yemin edecek ve akabinde yeni kabinedeki isimleri, bakanları ve bakanlıkları açıklayacak. Yeni kabine için ismi anılan kişilerden biri de İsmail Demir. Peki İsmail Demir kimdir ve yeni kabinede hangi bakanlık için adı anılıyor?

İSMAİL DEMİR KİMDİR?

İsmi Savunma Bakanlığı için anılan İsmail Demir, 1960 yılında Elazığ’da doğdu. 1982 yılında İTÜ’den uçak mühendisi olarak mezun oldu. 1984’te aynı üniversiteden uçak mühendisliği dalında yüksek lisans derecesi aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi makine mühendisliği bölümünde ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalar yaptıktan sonra 1985 yılında ABD’ye yüksek lisans ve doktora öğrenimi için gitti. Michigan Üniversitesi’nde Uygulamalı Mekanik dalında, Purdue Üniversitesi’nde Uzay ve Havacılık dalında yüksek lisans yaptı ve 1992’de Washington State Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. 1992’den 2003 yılına kadar Kanada’da Victoria Üniversitesi, Suudi Arabistan’da Kral Suud Üniversitesi, ABD’de Washington State Üniversitesi, Kuzeybatı Pasifik Araştırma Laboratuvarları, Malzeme Araştırma Enstitüsü gibi üniversite ve araştırma kuruluşlarında öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev yaptı. 1997’de Uçak Elemanları ve Malzemesi dalında Doçentlik ünvanı aldı.