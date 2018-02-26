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İsmail Hacıoğlu "Mehmetçik Kutulamare" kadrosuna katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:03 | Son Güncelleme

Dizide Osmancık Taburu'nun neferlerinden birisini canlandıran Hacıoğlu, bu hafta yayınlanacak 6. bölümden itibaren seyirci karşısına çıkacak

İSTANBUL (AA) - Oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1 kanalında yayınlanan "Mehmetçik Kutulamare" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Son olarak "Ayla" filmiyle Türkiye kadar uluslararası alanda da gündeme gelen Hacıoğlu, bu hafta yayınlanacak 6. bölümden itibaren seyirci karşısına çıkacak.

Hacıoğlu, perşembe akşamları ekrana gelen dizide, Osmancık Taburu'nun neferlerinden birisini canlandıracak.

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Mehmetçik Kutulamare"nin başrollerinde Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik ve Özgü Kaya yer alıyor.

Süleyman Askeri'nin komuta ettiği Osmancık Taburu'nu merkezine alan dizi, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verilen destansı mücadeleyi ve İngilizlerin tarihte yaşadığı en büyük mağlubiyeti konu ediniyor.

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ayla İsmail Hacıoğlu Kutulamare Mehmetçik Kutulamare TRT 1

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