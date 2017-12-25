Bursa Büyükşehir Belediyesince, Osmanlı dönemi müfessirlerinden İsmail Hakkı Bursevi'yi anma programı düzenlendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki anma programı kapsamında verilen konserde koroyu Şef Halil Çay yönetti.
İsmail Hakkı Bursevi'nin, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından bestelenen eserleri, dinleyicilerden alkış aldı.
Programda yapımı devam eden Kalemdar Camisi ve Külliyesi'nin fotoğrafları ve tanıtım görüntüleri sinevizyonla sahneye yansıtıldı.
(AA)
Yer: Beyoğlu! Binlerce kişi akın etti
Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!
Korkunç uçak kazası! 'Hayatta kalan yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler
Küçük yaşta evlendirilmişti! Mahkemeden ibretlik ceza...
Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı
'İnsülin iğnesi mükemmel bir cinayet silahı'
Canan Karatay: Modern anneler egoist, şımarık!
Tarihte bir ilk! Erdoğan'ı böyle karşıladılar
Galata Köprüsü'ne kadar uzanan 61 milyonluk kuyruk
Estetikli mi değil mi? 5 adımda meseleyi çözün
İşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum