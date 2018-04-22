İsmail Hakkı Tonguç Karşıyaka’da ölümsüzleşti

Karşıyaka Belediyesi, Köy Enstitülerinin kurucularından İsmail Hakkı Tonguç’un ismini, 2 bin öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı Karşıyaka Gençlik Eğitim Merkezi’ne verdi. Başkan Akpınar “Cumhuriyet’in en önemli eğitim sistemini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz” dedi. Belediye daha önce de Bostanlı’da Hasan Ali Yücel Anıtı’nı ve İnönü Mahallesi’nde Köy Enstitüleri Parkı’nı açmıştı.

Her sınıf bir köy enstitüsü

Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi KARGEM’in isminin İsmail Hakkı Tonguç olarak değiştirildiği törene Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın yanı sıra, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Kemal Kocabaş, Karşıyaka Şube Başkanı Yılmaz Tekeli, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Güray Öz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende, bina önünde konulan İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi tabelası alkışlar eşliğinde açıldı. Yaklaşık 2 bin öğrencinin ücretsiz eğitim gördüğü Eğitim Merkezi’nin sınıflarının her birine de farklı il ve ilçelerde açılan Köy Enstitülerinin isimleri verildi.