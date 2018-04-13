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İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı: Duraklama dönemine girdik!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

Başkentray Açılış Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Abdülhamit dönemi ile AK Parti dönemi arasında kalan dönemde bir duraklama dönemine girildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte bu dönemden çıkıldığını savundu. Kahraman, "3-5 tane tahtayı ufak bir derenin üzerine koymuşlar, bayraklar, oranın mülki amirleri, askeri amirler bir araya gelmişler davullar zurnalar en fazla 3 metrelik bir mesafeye iki tane kalas koyduk diye. Ne günden ne güne geldik" ifadesini kullandı.

Ankara’da Sincan-Ankara-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray'ın açılış töreni gerçekleştirildi. Başkentray Açılış Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Ne günden ne güne geldik. Bu güzel eseri bize kazandıran başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımıza tebriklerimizi sunuyorum. Ankaramıza hayırlı uğurlu olsun" derken, 1908'den AK Parti iktidarına kadar olan dönemde bir 'duraklama dönemine' girildiğini savundu.

"3 METRELİK MESAFEYE İKİ TANE KALAS KOYDUK DİYE..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımlarıyla Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sıkıntılı dönemlerin ardından böyle bir törende yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahraman, "Bu güzel töreni görünce aklıma bir şey geldi; İtalya ve Almanya ile beraber harbe girmiştik 1'inci Cihan Harbi'nde. Bu iki ülkeyi de kalkındıran otoyol oldu, yola verdikleri değer oldu. Uzun müddet böyle yola başvurmamıştık. Sıkıntılı dönemler geçirmiştik. Şu güzelim töreni görünce 1930'lu yıllarda bir tören resmi aklıma geldi. 3-5 tane tahtayı ufak bir derenin üzerine koymuşlar, bayraklar, oranın mülki amirleri, askeri amirler bir araya gelmişler davullar zurnalar en fazla 3 metrelik bir mesafeye iki tane kalas koyduk diye. Ne günden ne güne geldik. Bu güzel günleri bizlere gösteren kişilere, Cenab-ı Hakka öncelikle tabi, teşekkürlerimizi sunuyorum.

"BİR DURAKLAMA DEVRİ GEÇİRDİK"

Dünyanın en eski tüneli Londra'da, ikinci en eski tüneli ise İstanbul'da Karaköy-Taksim arasındaki tüneldir. Arasında 12 yıl fark var, İstanbul 1875 yılında, Londra ise 1863 yılında tünele kavuştu. Güzel bir yol seferberliğimiz olmuştu. Hicaz Demiryolu'nu yapmıştık. 8 sende koca çölü aştık. 1400 kilometrekllik Hicaz Demiryolu inşa edildi, 21 günlük mesafe 21 saate indi ve Abdülhamit'in tahta geçişinin yıldönümünde, 1908'de açıldı. Bir duraklama devri geçirdik ve derken şimdi muhteşem bir dönem yaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emek verenlerden Allah razı olsun diyoruz. Bugün bu güzel eseri kazandıran başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımıza tebriklerimizi sunuyorum. Ankaramıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. (Cumhuriyet)

BABUŞÇU: REKLAM ARASI SONA ERDİ

Eski AK Parti Balıkesir milletvekili Tülay Babuşçu, "600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi" mesajını paylaşmış ve büyük tepki toplamıştı. Babuşçu bu sözlerinin ardından 'Bizans dostu kahpe İnönü' şeklinde bir tweet paylaşmış, tepkiler nedeniyle tweetini silerek, Meclis'te özür dilemişti.

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Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

Okuyucu Yorumları 68 yorum
İnşaatın da 1 çivi emeğin yok cebinizden yaptırmadınız kendiniz yapmış gibi sunuyorsunuz kurnazlar.
@mili_demokritos06 CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİLERİ SATA SATA BİTİRDİNİZ.ÜSTELİK ÜLKEMİZİ HEM FETÖDE HEMDE SURİYEDEKİ BECERİKSİZ POLİTİKALARLA MİLYARLARCA ZARARA UĞRATTINIZ
Beğensekte beğenmesekte bu adam meclis başkanı işte ne yapacaksın iki tane keçiye bile sahip olamaz ama meclis başkanı işte
@izzetiy :) 2 keçiye sahip değil ama %50 koyun sürüsü var ne yapalım..
ne gafi adam icindekini soyluyo bu adam kinusunca sanji osmanlinin son zamanlai mubtesemdi ismanli zaten yikilmisti kocaman adamsin tatih bilgindemi yok
pis cahiller, dünya paraları karşısında eziliyoruz, gündem değiştirme çabalarınızı yemezler, hesap mutlaka sorulacaktır
gaf değil bilerek konuşuyor. devleti fetö teslim et sonra böyle konuş
Bu Saygısız Atatürk Düşmanını TBMM Başkanı yapacaksın sonrasında hala arkasında olacaksın Mitinglerinde Atatürk Posterini Asıp Atatürkçülerden Oy bekleyeceksin. Eyyy AKP şunu unutuyorsun Atatürkçülük demek Eğitim demek Çağdaş Düşünceye sahip olmak demek. Dininin tüm Bilimsel yanlarınıda İbadet kurallarıyla birlikte Öğrenme gayreti içinde olmak demek Sen nereden bileceksin Atatürk sevgisini Sana Bu Mecradan Oy çıkmaz hatta Sana Oy veren bir grup sağduyulu Vatandaşlarımız bile Yetti artık demeye başladı Özetle, Sen Sandıkla geldin 2019 da Sandığa hapsolacaksın. Uğurlar ola....
TBMM Başkanı İsmail Kahraman çok Teşşekkür açıklamanız için mükemmel ançak bu kadar güzel alatılamazdı .
yazık ÜLKEMİZE bu tür gereksiz mahlukatların olması çok acı
Akp'nin kan kaybında en az yüzde 5 paya sahip bu kazan kafa.
Bunlara sovunce de niye sovuyorsunuz diyorlar,belki de haklılar sövmek yerine başka birşey yapmak lazım,bunlar en büyük vatan haini ve Cumhuriyet düşmanları.
sizin aldığınız nefes bile haram.. memleketi satmaktan başka yaptığınız birşey yok..siz ve sizin gibiler tarihe gömülecek ve hatırlamaya aldınız... GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve silah arkadaşlarına binlerce kez şükranlarımı sunuyorum ki bu ülkeyi bize bırakmışlar
O güzel insanlardan bu ... adama, ne günlere geldik, noktalı yeri siz doldurun
doğru söylemiş malesef haklı olmasını istemezdim çünkü bizden ufak ülkeler japonya fransa italya amarika vb. bizden çok üstünler kusura bakmayın beyler hanimlar
Zihniyet bozuk olunca.
Biri şunlara dönemin şartlarını anlatsın.
yalanmı... millet acından ölürken ismet önünü kendine milyonlarca liralık değerinde büst yaptırıyordu.. şimdi çok bilmişler yok savaşmışlar falan diyecekler... hangisi hangi savaşta savaşmış... yunan hangi denizde denize dökülmüş... döküldüyse şimdi ki yunandan daha yunanlar nerden geldi..
bu laf Türkiye düşmanlarına adete batmış çıkarmak zor. Türkiye nin nerelere geldiğini göremiyene yapılan her iş batar inşallah çıkmaz.
bunlar iyice havaya girmişler biri suni tenefüs yapsın
ya arkadaş ne söylesek yetmeyecek size .. ne rahatsız oldunuz be ATAM dan CUMHURİYET ten
Şakacı. Acaba hangi maddeden kullanıyor bu zat. Bende istiyorum
açtıgınız fabrikalardan bahsedin,kapattıklarınızdan degil,ülkede esnaf kan aglıyor,sen yoldan köprüden bahsediyorsun,istiklal marşının kaç kıtasını biliyorsun ki cumhuriyetten bahsediyorsun
bu halk önümüzdeki seçimde de 17 yıllık reklam arasına son verecek
Ne gafı yalan mı.
Ne gafı bilader olayı yumuşatmayın adam kasten söylüyor içindekini döküyor.
AZİZ MÜBAREK günde , sen ve senin gibi ATATÜRK düşmanlarını istemiyoruz !!!! gidin be yaptıklarınızın hesabınıda bereceksiniz elbet !!!!
ADAMLAR HER FIRSATTA CUMHURİYET VE ATATÜRK DÜŞMANI OLDUKLARINI SÖYLÜYOR AMA ARKALARINDAN DÜNYA KADAR ATATÜRKÇÜ TÜRK GİDİYOR...
cumhuriyeti kuran atatürkün meclisinde bu ?? meclis başkanı vah ülkem vah
yazıklar olsun,, cahil cühela sürüleri.. Allah ın yardımıyla, Büyük önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ün dehasıyla, imkansızlıklar dahilinde nice zorluklarla kurulan ülkemiz kimlere kaldı. Bu düpedüz nankörlüktür ve dinimizce nankörlük iğrençtir. ne iman ne akıl ne vijdan var bunlarda yazık!...
ne gafı kardeşim hepsini bilerek söylüyorlar. Atatürk meclisi kurarken karşı gelen sarıklı tiplere benziyor.
Binler şehidin kanı üzerine kurulmuş bir ingiliz sömürge devleti olduğumuzu artık idrak etmek lazım..Ne yapsakta bir adım ileri gidemiyoruz.Ordumuz bile ingilizler adına savaşıyor.Ülke adına maske takarak.Vergilerin küçük esnafın sırtında,zamlarla beli bükülen Esnaf ve asgari ücret emeklisi.Semiren Milvekileri ve brokrata baktığında zaten bir sömürge ülksi olduğumuz ortaya çıkar..
evet şimdi de lale devrindeyiz
Bir tane atatürkun adi gecmedi ustune ustelik ataturke hakaret ediyor öyle bir donemde 3 kalas koymak bile basaridir hazira konan vampirler.
Sayın başkan biz Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bahsettiğiniz geçiş dönemini Çanakkale gazisi dedelerimizden kurtuluş savaşı mücadelesi veren atalarımızdan dinledik. Yani birinci elden.Siz ne derseniz deyin biz biliyoruz cumhuriyetin erdemini.
evet cari açık, dolar ve zamlar da bu yüzden çıkıyot, enflasyonu indirip diğerlerine laf eden şimdi nedense suskun o konuda. devletin kasasında beş kuruş çıkmadan devasa projeler yaptık diyen adam fon kurup devlet kurumlarının kazançlarını o projelere yatırdı. feto olayını demiyorum zaten. ve kalkıp halen övünüyorlar. tabi adaleti de bitirince herkes rahatça konuşuyor
bindiğiniz makam aracı ve bulunduğunuz makam cumhuriyet sayesinde bunu bilin önce 1930 ile bu zamanki imkanları karşılaştırmak borçla ipotekli köprülerle övünmek ancak senin gibi kafası 1908lerde kalanların düşüncesi dün canlı olarak izledim baştan aşağı tahrik edici geçmişi kötüleyen konuşmaydı demek ki bir ben üzülmemişim.
Senin Cumhuriyetle ne alıp veremediğin var sayın Kahraman? Eğer Cumhuriyet olmasaydı şimdi sen o makamda olamazdın.
Bu zavallı demokrasi düşmanı meclis başkanı mhpliler gurur duyabilirler buna verdikleri oylarla
gerçekten böyle mi düşünüyor buna inanmıyorum yabancılara satılmayan neyimiz kaldı?
bu fosilleri artik niye dinliyoruz hayret.
KATAR MECLİS BAŞKANI GİBİ DAYI .
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