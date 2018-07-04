İsmail Kartal kimdir? İsmail Kartal yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

İsmail Kartal, pazartesi günü açıklanacağı düşünülen yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Gelen son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. Karayolları Genel Müdürü olan İsmail Kartal'ın ismi ise Ulaştırma Bakanı olarak geçiyor. Peki İsmail Kartal kimdir?

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal 9 Aralık 1964 tarihinde Sivas - Yenikarahisar'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünden 1988'de mezun olan İsmail Kartal, aynı yıl içerisinde Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak Karayolları Teşkilatında göreve başladı. Aralık 1989 – Mart 1991 arasında askerlik görevini Yedek Subay olarak tamamladıktan sonra aynı bölgede görevine dönen İsmail Kartal, 1993 – 1994 yılları arasında 9. Bölge Müdürlüğünde Ekip Mühendisi, Bakım Şube Şefi görevlerini yürüttü. İsmail Kartal, 1994 - 1998 yılları arasında Konya 3. Bölge Müdürlüğünde Bakım Şube Şefi görevini üstlendi.