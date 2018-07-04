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İsmail Kartal kimdir? İsmail Kartal yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

İsmail Kartal ismi yeni kabinede ismi geçen isimlerden biri. 24 Haziran'da yapılan seçimlerden sonra sıra kabine kurulmasına geldi. Son dakika habere göre yeni sisteme geçiş tarihi belli oldu. Geçiş töreni ile birlikte yeni kabinenin açıklanması 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Peki yeni kabinede İsmail Kartal hangi bakanlıkta düşünülüyor? İsmail Kartal kimdir?

İsmail Kartal kimdir? İsmail Kartal yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

İsmail Kartal, pazartesi günü açıklanacağı düşünülen yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Gelen son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. Karayolları Genel Müdürü olan İsmail Kartal'ın ismi ise Ulaştırma Bakanı olarak geçiyor. Peki İsmail Kartal kimdir?

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal 9 Aralık 1964 tarihinde Sivas - Yenikarahisar'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünden 1988'de mezun olan İsmail Kartal, aynı yıl içerisinde Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak Karayolları Teşkilatında göreve başladı. Aralık 1989 – Mart 1991 arasında askerlik görevini Yedek Subay olarak tamamladıktan sonra aynı bölgede görevine dönen İsmail Kartal, 1993 – 1994 yılları arasında 9. Bölge Müdürlüğünde Ekip Mühendisi, Bakım Şube Şefi görevlerini yürüttü. İsmail Kartal, 1994 - 1998 yılları arasında Konya 3. Bölge Müdürlüğünde Bakım Şube Şefi görevini üstlendi.

1998 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Bakım Şube Şefi görevine atanan İsmail Kartal, 2002 yılına kadar aynı bölgede Bakım Başmühendisliği, 2002 – 2004 yılları arasında da Bölge Müdür Yardımcılığı yaptı.

İsmail Kartal, 2004 yılında Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi, aynı yıl Bölge Müdürü olarak asaleten atandı ve 2006 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

2006 – 2009 yılları arası İstanbul 1. Bölge Müdürü olarak asaleten görev yapan İsmail Kartal, 2009 – 2011 yılları arasında Karayolları Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İsmail Kartal, 2011-2012 yılları arasında Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2011-2015 yılları arasında Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü, 2013-2015 yılları arasında Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü görevini eşzamanlı yürüten İsmail Kartal, 2015 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Evli olan İsmail Kartal, orta seviyede İngilizce ve Almanca biliyor.

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