HABER

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bozkurt işareti yapmasının manşet haberi olduğunu belirtelerek, gazeteleri eleştirdi.

FOX TV canlı yayınında Çalar Saat programıyla izleyicilerle buluşan İsmail Küçükkaya, gazete manşetlerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de Bozkurt işareti yaptığını hatırlatan Küçükkaya, bunun hiçbir gazetede manşet haberi olmadığına dikkat çekti.

Erdoğan'ın Bozkurt işareti yapmasının manşet haberi olması gerektiğini savunan İsmail Küçükkaya, gazeteleri bu tutumları nedeniyle eleştirdi.

"BEN YAPARSAM MANŞET OLMAZ"

FOX spikeri bu sözlerinden sonra Bozkurt işareti yaparak, "Bunu ben yapıyorsam manşet olmaz ancak Cumhurbaşkanı yapıyorsa manşet haberidir bu" diye konuştu.

Erdoğan 'bozkurt' işaretine böyle yanıt verdiErdoğan 'bozkurt' işaretine böyle yanıt verdi
Binali Yıldırım'dan 'bozkurt işareti' açıklamasıBinali Yıldırım'dan 'bozkurt işareti' açıklaması
Bahçeli: Bozkurt işareti Başbakan'ın eline yakıştıBahçeli: Bozkurt işareti Başbakan'ın eline yakıştı
Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattıSon dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ismail küçükkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan Fox TV Çalar Saat

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen nasıl bir yandaş oldun çıktın böyle ya.. bi davaya bakıyor de mi herşey. senin onurun bu kadar işte.
Diğer Haberler
Yeşilyurt Kent Konseyinden üniversitelilere seminer

Yeşilyurt Kent Konseyinden üniversitelilere seminer

Timur’un 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 97. yıl dönümü mesajı

Timur’un 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 97. yıl dönümü mesajı

Erciş’te İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı

Erciş’te İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı

Başkan Yılmaz: "İcraatlarımızla övünüyoruz"

Başkan Yılmaz: "İcraatlarımızla övünüyoruz"

Yeşilyurt’ta taşeron işçilerin kadroya geçiş sınavı başladı

Yeşilyurt’ta taşeron işçilerin kadroya geçiş sınavı başladı

İstiklal Marşının kabulü kutlandı, milli şair Akif anıldı

İstiklal Marşının kabulü kutlandı, milli şair Akif anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.