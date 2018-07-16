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İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 20:29 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Küçükkaya, paylaştığı 15 Temmuz fotoğrafına tepki gösterenlere sert yanıt verdi. Küçükkaya, tekrar aynı fotoğrafı paylaştı ve "Sevgili arkadaşlar; linç edecekseniz yine edin. Edin de doğrusunu bilerek yapın. Bu fotoğraf 2016’dan. 15 Temmuz sonrası, Ankara Kızılay meydanından. Hah şimdi küfredin işte rahat rahat" ifadelerini kullandı.

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 15 Temmuz sabahı "15 Temmuz, yaşadığımız en büyük kabustu. İç savaşın eşiğinden döndüğümüz bir kabus. FETÖ kalkışması, milletçe ve Atatürkçü subaylarca püskürtüldü" mesajıyla bir fotoğrafını paylaştı.

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'ŞİMDİ KÜFREDİN İŞTE RAHAT RAHAT'

Sosyal medya kullanıcıları İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterince Küçükkaya aynı fotoğrafı bu kez "Sevgili arkadaşlar; linç edecekseniz yine edin. Edin de doğrusunu bilerek yapın. Bu fotoğraf 2016’dan. 15 Temmuz sonrası, Ankara Kızılay meydanından. Hah şimdi küfredin işte rahat rahat" notuyla paylaştı.

KUCUKKAYA

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