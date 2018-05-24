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İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:36 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 1 yıl 4 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptıran ve bu cezaların ertelenmesine hükmeden mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

Kesin olarak doğruluğu ispat edilemeyen bir konuda haber yapıldığı ve tweet atıldığı vurgulanan gerekçeli kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve TBMM üyesi olan bir bakanın ve ailesini, bir terör örgütü ile bağdaştırarak kesin olmayan bir konuda yayın yaparak, bu konuda sosyal medyadan paylaşım yapmak sureti ile alenen aşağıladıkları, yapılan özür dilemenin olayı suç olmaktan çıkarmayacağı açıktır" denildi.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi 16 sayfalık gerekçeli kararında, basının bilgi edinme, yayma, eleştirme ve yorumlama hakkı olduğu hatırlatıldı. Basının bilgiyi yayma, eleştirme ve yorumlama haklarının kabulü için açıklama, eleştiri ve değer yargısı biçimindeki bilginin gerçek ve güncel olması, açıklanmasında kamunun ilgi ve yararının bulunması, açıklanış şekli ve konusu arasında düşünsel bir bağ bulunması gerektiğinin altı çizilen gerekçeli kararda "Açıklamada küçültücü sözlerin kullanılmaması gerekmektedir" denildi.

HABERİN DOĞRULUĞU BELLİ OLMADAN HABERE GEÇİLDİĞİNİN SAPTANDIĞI BELİRTİLDİ

"Her iki sanığın savunmaları değerlendirildiğinde, haber kaynakları ile ilgili karşılıklı suç atfında bulunmuşlar, beyanlarını ispatlar sözden başka yasal delil ibraz edememişlerdir" denilen gerekçeli kararda kesin olarak doğruluğu ispat edilemeyen bir konuda haber yapıldığı ve tweet attığı kaydedildi. Gerekçeli kararda, "İsmail Küçükkaya tarafından haber kaynağı gazeteci olduğu için açıklayamayacağına dair beyanı ve bu konunun belgelendirilemeyeceği, sanığın bakanın aile hayatı ile ilgili bylock kullanıcısı olduğu için eşinin boşanma durumunda olduğuna dair yanlışı kabul ettiği gerçeği de yapılan haberin reytingi amacıyla kişilerin onur ve haysiyeti düşünülmeden haber yapıldığı anlaşılmıştır. Ve bu haberlerin doğruluğu belli olmadan habere geçirildiği açıkça saptanmış olmaktadır. Sanık savunmaları atılı suçun işlenmesi yönünde tplumun her açıdan etkilenmesini gerektirecek şekilde haber yapıldığının ve tweet atıldığının aksini ispatlar nitelikte delil ve içerikte değildir. Birbirlerine suç atfında bulunarak haber kaynağı dedikleri gerçeğin ne olduğunu açıklamamışlardır. Beyanları soyut kalmıştır ve beyanlarını doğrulayıcı kesin delil ibraz edememişlerdir" denildi.

"ÖZÜR DİLEMEK OLAYI SUÇ OLMAKTAN ÇIKARMAYACAĞI AÇIKTIR"

Gerekçeli kararda Fidel Okan'ın attığı tweeti ile İsmail Küçükkaya'nın televizyondaki yayının hakaret içermekte olduğu, hukuka uygunluk sınırlarının aşıldığı vurgulandı. Gerekçeli kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve TBMM üyesi olan bir bakanın ve ailesini, bir terör örgütü ile bağdaştırarak kesin olmayan bir konuda yayın yaparak, bu konuda sosyal medyadan paylaşım yapmak sureti ile alenen aşağıladıkları, yapılan özür dilemenin olayı suç olmaktan çıkarmayacağı açıktır" denildi. Kararda "Sanıkların savunmaları mahkememizce kanunlar karşısında yetersiz kalmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İDDİANAMEDEN...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı’na suç duyurusunda bulunmuş ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda Küçükkaya ve Okan’ın “Kamu görevlisine alenen hakaretö ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılamaö suçlarından 1 yıl 6'şar aydan 5’er yıla kadar hapsi talep edilmişti. Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi 25 Nisan'da davayı karara bağladı. İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 1 yıl 4 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların sabıkasız oluşu, mevcut delillere göre bir daha bu suçları işlemeyecekleri kanaatine varan mahkeme, hapis cezalarının ertelenmesine karar vermişti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
ismail küçükkaya fidel okan Fatma Betül Sayan Kaya

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