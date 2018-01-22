HABER

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 10:50 | Son Güncelleme 6 saat önce

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Fox TV’deki bu sabahki programında, önceki gün Başbakan Binali Yıldırım'ın medya temsilcileriyle İstanbul’da buluşmasını ele aldı...

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Fox TV’deki bu sabahki programında, Habertürk yazarı Oray Eğin'in yazısına değinerek, önceki gün Başbakan Binali Yıldırım'ın medya temsilcileriyle İstanbul’da buluşmasını ele aldı.

Sözcü, Aydınlık, Cumhuriyet gibi "muhalif" gazeteler de o toplantıya katılırken, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu da Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde Başbakan Yıldırım’ı ve toplantıyı takip etmişti.

Oray Eğin köşesinde, Yıldırım'ın Afrin operasyonu ile ilgili yaptığı toplantı için, "Odatv, Sözcü ve Aydınlık gibi muhalif (ve Kemalist) yayın organlarını davet etmesi bu yüzden de önemli. Sadece bir jest değil, aynı zamanda operasyonun ideolojik altyapısına yönelik de bir vurgu bu" derken, Küçükkaya ise "Aslında muhalif kesim demek doğru mu bilmiyorum, tarafsız, herkesi çağırıyor, önemli olan bu" diye belirtti.

Eğin, AKP'nin bu çağırısını ise, "Bu gibi kritik dönemeçlerde geçmişteki ve gelecekteki anlaşılabilir ideolojik farklılıklara rağmen yönetimde olan siyasi partinin önceliği devletin çıkarları" şeklinde ifade etti.

Oray Eğin'in yazısının ilgili kısmı ise şu şekilde:

"Bu gibi kritik dönemeçlerde geçmişteki ve gelecekteki anlaşılabilir ideolojik farklılıklara rağmen yönetimde olan siyasi partinin önceliği devletin çıkarları. Başbakan Binali Yıldırım’ın Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı toplantıya Odatv, Sözcü ve Aydınlık gibi muhalif (ve Kemalist) yayın organlarını davet etmesi bu yüzden de önemli. Sadece bir jest değil, aynı zamanda operasyonun ideolojik altyapısına yönelik de bir vurgu bu. Erdoğan’ın liderliğindeki ekip uzun süredir sistemin bir parçası olmanın sonucu olarak yukarıda bahsettiğim tanım kapsamındaki Kemalizm’in de uygulayıcısı ve sahiplenicisi konumuna geldiler.

Toplumun çeşitli kesimlerinden, farklı siyasi partilerden 'Zeytin Dalı Operasyonu'na yönelik adeta Yenikapı ruhunu andırır bir mutabakata varılması da kurucu ideolojinin etkinliğiyle açıklanabilir. Bir süredir siyasete hâkim olan'Eski Türkiye'nin reflekslerinin önümüzdeki dönemde daha belirleyici olacağı öngörülebilir. (Mehmetçik’in burnunun bile kanamaması, kara harekâtının yerel enstrümanlarla birlikte yapılması da kamuoyunun geniş çaplı desteğini sağlamak açısından olumlu.) Türkiye’de operasyona itiraz eden küçük bir kesimin bir dönem kendilerini İkinci Cumhuriyetçi olarak tanımlayıp Kemalizm’i reddeden ve kısa süre önce sistemin dışına itilen liberaller olması da tesadüf değil."

Başbakan Yıldırım: Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist var
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Ege adaları' yanıtı
Başbakan Yıldırım'dan ABD'deki Zarrab davasıyla ilgili flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Fox TV ismail küçükkaya

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Süper Lig'de biten transferler!..

Süper Lig'de biten transferler!..

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

'Savaşa hayır' diyen Ceylan Ertem, tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı...

'Savaşa hayır' diyen Ceylan Ertem, tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı...

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Son dakika! Kilis'e roketli saldırı

Son dakika! Kilis'e roketli saldırı

Okuyucu Yorumları 12 yorum
aydınlık mualif değil ki bildiğin terör propagandası yapan bi kuruluş
O yayınlar muhalif tarafsız değil. Son derecede haber niteliig taşımayan ulke çıkarlarını baltalayan yayınlar yapıyorlar. Ama ne yazık ki eğitimsiz kesimin çok ilgisini çekiyorlar.
tüm medya taraf muhalefet eden yalaka olmayan ya hain ya fetö
Eyvallah. Peki bundan sonraki her faaliyete de çağıracaklar mı? Yurt dışı gezilerine dahil edecekler mi?
tarafsız nedemek..
terorist perinçeğin adam sayıldığı bir ülkede söze gerek yok
bu ülkede sözcü den başka gerçekleri yazan hangi yayın organı var?sabah mı?akit mi?eğer ki sözcü gittiyse o toplantıya milli duruşu yüzündendir sözcü gittiyse bu birileri için bulunmaz nimettir.bu operasyondan şahsi çıkar sağlamaya çalışanlar maaalesef bedelini yine millete ödetecekler korkarım.sözcü den başka milletin sesi olan varmı?tabiiki hayır.bize kemalist diyenler herkes bilsinki kendi acizliğini dile getirmektedir.kendi aşağılık zihniyetini dile getirmektedir.KEMALİZM bu ülkenin 95 yıldır tek gerçeğifdir.kabul edemeyip için için kuduranlar bu gerçekle yaşamaya mahkumdurlar.NOKTA.NOKTA!
Diğerlerini bilemem ama bir Sözcü okuru olarak bu gazetenin ülkedeki en dürüst basın teşkilatı olduğunu söyleyebilirim. Zaten yapılma sebebi kimin yüzünden olursa olsun şu an için onlarda bu Afrin harekatını destekleyerek ordumuza başarılar diliyor. Ayrıca başımıza son yıllarda ne geldiyse hepsinde önceden uyarılar yaparak öncülük yapmış ama doğru söyleyen 9 köyden kovulur muamelesi görmüştü. Başbakanlık olması gerektiği gibi davranmış. Ne kadar aykırı olursa olsun her sese kulak vermek lazım.Yeter ki işi teröre ve zorbalığa dökmemiş alenen destek yayını yapmamış olsunlar.
Vatan söz konusu olunca akıllı her millet böyle davranır.
ADAM GİBİ ADAMSIN!!!İYİ Kİ VARSIN!!! NE MUTLU TÜRKÜM DİYE!!!
İŞTE SİZE ÖRNEK BİR VATAN SEVDALISI!!!TEBRİKLER İSMAİL KÜÇÜKKAYA!!! OYSA DAHA 1 AY ÖNCE HAKKINDA DAVA AÇTIĞINIZI NE ÇABUK UNUTTUNUZ???
küçükkaya bak sahibin kızmasın sonra.
Diğer Haberler
İstanbul trafik durumu! (22 Ocak İstanbul yol durumu)

İstanbul trafik durumu! (22 Ocak İstanbul yol durumu)

Hükümetten ABD'ye işbirliği yanıtı!

Hükümetten ABD'ye işbirliği yanıtı!

Canlı yayında çatışma anları... Cephede şok görüntüler

Canlı yayında çatışma anları... Cephede şok görüntüler

Son dakika Suriye'de YPG ile çatışma! Yaralı askerler var

Son dakika Suriye'de YPG ile çatışma! Yaralı askerler var

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

PYD'li terörist askerimizi yaralamıştı! Özel harekat intikamını aldı

PYD'li terörist askerimizi yaralamıştı! Özel harekat intikamını aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.