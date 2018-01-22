İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Fox TV’deki bu sabahki programında, Habertürk yazarı Oray Eğin'in yazısına değinerek, önceki gün Başbakan Binali Yıldırım'ın medya temsilcileriyle İstanbul’da buluşmasını ele aldı.

Sözcü, Aydınlık, Cumhuriyet gibi "muhalif" gazeteler de o toplantıya katılırken, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu da Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde Başbakan Yıldırım’ı ve toplantıyı takip etmişti.

Oray Eğin köşesinde, Yıldırım'ın Afrin operasyonu ile ilgili yaptığı toplantı için, "Odatv, Sözcü ve Aydınlık gibi muhalif (ve Kemalist) yayın organlarını davet etmesi bu yüzden de önemli. Sadece bir jest değil, aynı zamanda operasyonun ideolojik altyapısına yönelik de bir vurgu bu" derken, Küçükkaya ise "Aslında muhalif kesim demek doğru mu bilmiyorum, tarafsız, herkesi çağırıyor, önemli olan bu" diye belirtti.

Eğin, AKP'nin bu çağırısını ise, "Bu gibi kritik dönemeçlerde geçmişteki ve gelecekteki anlaşılabilir ideolojik farklılıklara rağmen yönetimde olan siyasi partinin önceliği devletin çıkarları" şeklinde ifade etti.