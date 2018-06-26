İsmail Metin Paşa'nın köyünde '1 oy' muamması

Taht köyü sakinleri oyu kimin kullandığını kendilerinin de merak ettiğini belirterek "1 oyun ne manaya geldiğini anlarsa ona yeter" değerlendirmesinde bulundu.
Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs’ta, Malatya'da, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından organize edilen iftar yemeğinde, kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışladığı için 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "Apoletlerini sökeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Korgeneral Temel'in baba ocağı Bayburt'un merkeze bağlı Taht köyündeki vatandaşlar, İnce'nin sözlerine tepkilerini dile getirmişti.
153 SEÇMEN OY KULLANDI
Tek sandık kurulan Taht köyünde 153 seçmen oy kullandı. Tüm oyların geçerli sayıldığı köyde, Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 145, Meral Akşener'e 4, Temel Karamollaoğlu'na 3, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.
Seçim sonuçlarının partilere göre dağılımında ise AK Parti 124, MHP 21, Saadet Partisi 3, İyi Parti 4 ve CHP 1 oyda kaldı.
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