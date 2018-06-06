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İsmail Metin Temel Paşa'ya hain pusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

Erdoğan'ı alkış tuttuğu için Muharrem İnce tarafından eleştirilen Korgeneral İsmail Metin Temel’in geçtiğimiz kasım ayında Kilis’te kaldığı misafirhanedeki yatak odası teröristlerce kurşunlandığı ortaya çıktı. Muharrem İnce İsmail Metin Temel Paşa için "Apoletlerini sökeceğim" demiş, Erdoğan'dan büyük tepki gelmişti.

İsmail Metin Temel Paşa'ya hain pusu!

Korgeneral İsmail Metin Temel'in geçtiğimiz kasımda Kilis'te istirahat ettiği misafirhaneye yapılan saldırının fotoğrafları ortaya çıktı. Temel'in istirahat ettiği misafirhanenin çatısından giren kurşun odanın zeminine çarpıp yere düştü.

YATAĞINI TEĞET GEÇTİ

  1. Ordu Komutanı Temel'in terör örgütleriyle sürdürdüğü günlerde Kilis'teki Taktik Komuta Yeri misafirhanede kullandığı istirahatgahına saldırının detayları şöyle: Temel'e, birliği denetleme çalışmaları sırasında istirahat etmesi için Komutan Misafirhanesi tahsis edildi.

OTOMATİL SİLAHLARLA TARADILAR

Otomatik silahla yapılan ve Temel'i hedef alan saldırıda kurşun misafirhanenin çatısını delerek yatağının hemen yanında odanın zeminine çarparak yere düştü.

15 TEMMUZ GECESİ HEDEFTEYDİ

İsmail Metin Temel FETÖ'nün de hedefindeydi. 15 Temmuz ihaneti gecesi FETÖ'cülerin öldürmek için Van'daki Karargâhına Silopi'deki Özel Kuvvetlerden suikast timi yolladı. Timi yollayan kişinin 15 Temmuz haini Semih Terzi olduğu saptandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Temel Paşa'nın 15 Temmuz gecesi öldürülmeye çalışıldığını anlatmıştı.

ŞİMDİ DE KANDİL'İ TEMİZLEYECEK

İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Suriye'nin ardından şimdi de Irak'ın kuzeyini temizlemek için kolları sıvadı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nı başarıyla sonuçlandıran Temel Paşa, İkinci Ordu'nun sorumluluk hudutlarında bulunan Irak'ın kuzeyindeki operasyonları yönetiyor. Mehmetçik, bölgede 11 üs oluşturdu. Bu üslerden ikisi helikopter ve tanklar için yapıldı. Türkiye'nin yeni nesil silahı Bayraktar SİHA ve diğer İHA'lar için ayrı bir üs yapılıyor. Düz ovada tampon bölgeyi oluşturan Mehmetçiğin yakın zaman içinde Kandil'in zor arazisinde süpürme harekatına başlaması bekleniyor. (Sabah)

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
BU chp lilerin döneminde adaletin nasıl olacağı ortada bütün teröristler suçsuz onları yok eden asker polis suçlu. Adaletin batsın chp.
@gokhan_02_53 olayı saptırdın. kimse asker polis suçlu demedi.
@gokhan_02_53 başbuğa terörist diyenlerin bunu söylemesi aptalca
@gokhan_02_53 akp zamanında butun pasalar teror orgutu kurmaktan hapıs yatmadımı genel kurmay baskanıda dahıl eyy cahıl
sezai aksakalliya ne oldu ? hani bir ara kahrama ilan etmistiniz bordo berelilerin komutani ne oldu ona ben soyliyeyimmi adam siyasi parti reklami olmayi reddetti hemen kahraman dediginiz adami gorevden aldiniz
@gokhan_02_53 NE ÇABUK UNUTTUN İFTİRA İLE SUÇSUZ YERE HAPSE ATILAN ASKERLERİ, VEBALİNİ NASIL ÖDEYECEKSİNİZ BAKALIM...
ben chp li degilim 10 tsk da çalışmış birisiyim..adamın ne demek istedigini anlamıyorsunuz, yada anlamak istemiyorsunuz..bir asker bir polis bir hakim savcı vs..bir siyasetçiyi alkışlaması doğru değil, ahlaki degil, etik degil diyor..siyasetçinin biri gider digeri gelir.. heleki koskoca bir paşa..hiç bunu yapmamalı..komutan ülkenin komutanı olmalı!! bir siyasetçinin komutanı degil...
@gokhan_02_53 akape döneminde adalet nasıl dı savcı öz şerefsizi benim savcımdır kraldır deyip içeri komutanları atarken nerdeydin eyyy kör adalet bumu akape döneminde şimdi terörist olan fetöcü savcıları övenler kim
32 masum askeri kuşuna dizen şemdin sakıkı gizli tanık yaparak bütün genaralleri ceza evine atan kimdi o mahkemenin savcısı benim diyen kimdi
Başkan olursa hihihi.bakanları seçecek apolet sökecek heykel yapacak.alkış %20 lik azınlık
Bu adamı şimdi 15 Temmuz kahramanı da yaparlar.
@solmaz_mustafa_1984 zaten öyle !
İlker başbuğlar balyoz davasında birçok general komutan fetoyla yaptığınız iş birliğiyle vatan sever Atatürk sevdalısı yiğitleri içeri terörist diye attırırken nerdeydiniz asker dediğin yalakalık yapmaz ne inceye ne erdoğana kimseye. Aynı şey tam tersi olsa onuda en sert şekilde eleştiririz kimse hikaye anlatmasın. Oyüzden artık tamam.
acitasyon başladı yarın 15 temmuz kahramanı yaparlar bunu
algı ve duygu sömürüsü yapmakta birebir bu akTRRO MAHLUKATLARI
İSMAİL METİN AKEPE YAVŞAĞI TAYYİPİN ASKERİ OLMUŞ BİR PARTİZANDIR..TSK İLE HİÇ BİR İLGİSİ YOKTURR...
Haberdeki (!) yorumlara bakınca dedim böyle haber mi olur. Kim yazmış bunu. Sonuna gelince Sabah'mış. Yani habercilik ile ilgisi bile olmayan yorumcular... Hiç mi habercilik dersi almadınız...
ALGI. Neden bu haberi bu gün yeni duyuyoruz, neden bu adam bu gün gündem oluyor, neden bunca senedir kandil orada dururken bu adamla seçim öncesi operasyon yapılıyor?
fetocularla Atatürk sevdalısı yiğit askerleri içeri terörist diye atanlar gelmiş bize asker sevdalısı kesiliyor lan
Ortaya şimdi neden cıktı acaba önceden neden gizlendi
O çıktı bu çıktı bu haber neden o zaman yapılmadı. Paşa dediğin Erdoğan'a yalakalık yapmaz. Ergenekon balyozda bir sürü paşanın apoletlerini söktüler neden sesiniz çıkmadı onların yerine fetöö itinin adamlarını peşkeş çektiler o zaman Neredeydiniz. Boş konuşmayın şimdi.
seçimlerden sonra incenin apoletlerini sökeceğiz.bir daha da asla apoletlerin olmayacak.Türk askeri için apoletlerini sökerim diyen birini Türk Milleti asla ama asla affetmez.sen kimsin.bu kadar da olmaz.fetöcü hırsız askerler için aynı şeyi söyleyemedin.
kurmacaya bak
Kurşunlanmış derken nazara karşı kurşun dökülmüş.
yalan haber
sahi ince kazanırım ki gelin güvey oluyor
ŞİŞİRİN BAKALIM, NE ZAMAN PATLAYACAK...
nasıl da denk geliyor habere bak, bugüne kadar kaç generalin odası kurşunlandı!
ALLAH ONUN ELİYLE PKK YI BİTİRECEK,İNCİNİN ELİYLEDE APOLETLERİ SÖKÜLECEK,NANKÖR DÜZENİN NANKÖRLERİ BİTMEZ
bunun da fotoğraflarını sınıf kapılarına asarız artık
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