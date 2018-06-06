İsmail Metin Temel Paşa'ya hain pusu!

Korgeneral İsmail Metin Temel'in geçtiğimiz kasımda Kilis'te istirahat ettiği misafirhaneye yapılan saldırının fotoğrafları ortaya çıktı. Temel'in istirahat ettiği misafirhanenin çatısından giren kurşun odanın zeminine çarpıp yere düştü.

YATAĞINI TEĞET GEÇTİ

Ordu Komutanı Temel'in terör örgütleriyle sürdürdüğü günlerde Kilis'teki Taktik Komuta Yeri misafirhanede kullandığı istirahatgahına saldırının detayları şöyle: Temel'e, birliği denetleme çalışmaları sırasında istirahat etmesi için Komutan Misafirhanesi tahsis edildi.

OTOMATİL SİLAHLARLA TARADILAR

Otomatik silahla yapılan ve Temel'i hedef alan saldırıda kurşun misafirhanenin çatısını delerek yatağının hemen yanında odanın zeminine çarparak yere düştü.

15 TEMMUZ GECESİ HEDEFTEYDİ

İsmail Metin Temel FETÖ'nün de hedefindeydi. 15 Temmuz ihaneti gecesi FETÖ'cülerin öldürmek için Van'daki Karargâhına Silopi'deki Özel Kuvvetlerden suikast timi yolladı. Timi yollayan kişinin 15 Temmuz haini Semih Terzi olduğu saptandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Temel Paşa'nın 15 Temmuz gecesi öldürülmeye çalışıldığını anlatmıştı.

ŞİMDİ DE KANDİL'İ TEMİZLEYECEK

İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Suriye'nin ardından şimdi de Irak'ın kuzeyini temizlemek için kolları sıvadı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nı başarıyla sonuçlandıran Temel Paşa, İkinci Ordu'nun sorumluluk hudutlarında bulunan Irak'ın kuzeyindeki operasyonları yönetiyor. Mehmetçik, bölgede 11 üs oluşturdu. Bu üslerden ikisi helikopter ve tanklar için yapıldı. Türkiye'nin yeni nesil silahı Bayraktar SİHA ve diğer İHA'lar için ayrı bir üs yapılıyor. Düz ovada tampon bölgeyi oluşturan Mehmetçiğin yakın zaman içinde Kandil'in zor arazisinde süpürme harekatına başlaması bekleniyor. (Sabah)

