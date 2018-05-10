CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

CNN Türk'te yayınlanan ‘Gece Görüşü' programının daimi katılımcısı Saymaz, ‘format değişikliği' nedeniyle programda yer almayacak.

Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın moderatörlüğünde gazeteciler Abdulkadir Selvi, Nevzat Çiçek, Gürkan Hacır ve İsmail Saymaz'ın yorumlarıyla yer aldığı program, her perşembe saat 21.00'de yayınlanıyor.

SAYMAZ PROGRAMDA YER ALMAYACAK

‘Format değiştiren' programın seçime kadar ‘Gece Görüşü Seçim Özel' adıyla yayınlanacağı öğrenildi. Diken'in CNN Türk kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Saymaz bundan böyle programda yer almayacak.

Programın bir diğer yorumcusu Nevzat Çiçek'in de bundan sonra programda yer almayacağına dair iddia henüz doğrulanabilmiş değil.

