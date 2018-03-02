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İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı! Bu partiler ittifak kurabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayında İYİ Parti - Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında ittifak kurulabileceğini belirterek, "Bence İYİ Parti ile Saadet Partisi yakınlaşıp ortak listede buluşabilir. Ama İYİ Parti ile Saadet Partisi'nin CHP ile ortak listeye girmesi mümkün değil" dedi.

CNNTürk'te yayınlanan Gece Görüşü programına katılan gazeteci İsmail Saymaz, 2019 başkanlık seçimi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Saymaz, Saadet Partililerin mevcut adaylar içerisinde eğer Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında kalırlarsa kime oy verecekleri hakkında bir tartışma içerisinde olduklarını belirtti.

İYİ Parti - Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında ittifak kurulabileceğini ileri süren Saymaz şunları söyledi:

"Saadet Partisine sorduğumuzda Akşener mi yoksa Kılıçdaroğlu mu diye.. Kuvvetle muhtemel Akşener diyecekler. 28 Şubat’taki duruşu bir, dindar muhafazakar kimliği iki, en çok şunda zorlanırız dedi Saadet Partili, Cumhurbaşkanlığı adayının bir kadın olmasını bizim kitlelere anlatmakta biraz zor olabilir. Bence İYİ Parti ile Saadet Partisi yakınlaşıp ortak listede buluşabilir. Ama İYİ Parti ile Saadet Partisi’nin CHP ile ortak listeye girmesi mümkün değil. Orada çok zorluklar yaşanır"

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
eğer chp yi dahil edecek kadar zekiyseler akpden kurtuluruz ama chp yi dışarda bırakınca üstünede akpnin oy hırsızlığı üzerine uzman olduğu düşünülürse hayal olur
@erkan_1975_bazzz topu gelse bu ihanet şebekelerinin yine Sayın Erdoğanı geçemezler. Vatan sevgisi ve milletin sevgisi galip gelecek ve vatanseverler yine kazanacaktır
@erkan_1975_bazzz olum bu ülkede Ak parti yıkılırsa bu ülkede yıkılır dallamalar kiminle savaşıyoruz bi görün ya
tebrik ederim. eğer amaç bu düzene dur demekse sonuna kadar birleşmeliler bir önceki seçimlerde yapılanlar ortada... yok oy rantina grura düşerse bu iş sonuç belli Akp ye hayirli olsun deriz. ama şu da olabilir boyle bir algı yaratılarak chp nin dışarda kalmasinida amaçlamış olabilirler
@erkan_1975_bazzz sandıkta görev yapsaydın kimsenin oy çalamayacağını da iyi bilirdin her sandıkta her partiden en az 2 kişi görevli onlar armut toplamıyor ya oylarına sonuna kadar sahip çıkıyorlar her sandıktan düzenlenen tutanaklar her partiye veriliyor siz boş boş konuşmaya devam edin bu millet Erdoğanı seviyor erdoğan öncesi dönem ile şuan ki dönem arasında dağlar kadar fark var chp hdp saadet ve iyi parti ittifakını elbette göreceğiz bakalım milliyetçiyim diyenlerin tepkisi ne olacak
@extrabilenadam mezarlıklar "kendilerini vazgeçilmez görenlerle" dolu
sp nedir ya yüzde 00.3 oy oranı var katılda ne katılmasa ne bize atatürkçü cumhuriyetci kesim lazım yobaz istemiyoruz
umudun kaldi iyi partiye.
BENCE CHP ,İYİ ,SAADET ÜÇÜ BİR ARADA BERABER OLURSA ÜLKEM İÇİN ÇOK ÇOK HAYIRLI OLUR CUMHURİYETİ İYİLİĞİ VE SAADETİ İÇİN DÜŞÜNMELİDİRLER KENDİ MEFAAT MESELELERİ DEĞİL VATAN İÇİN DÜŞÜNÜLLİDİR HERŞEY VATAN İÇİN
@06yaman 16 parti cumhurbaşkanlığında birleştilerde ne oldu. üçün birini aldılar
@06yaman chp hdp ile kualisyon yapsın pkk severlerin cumhuriyete hiç bir faydası yok
herkes işine bakacak
Bu chp ile asla bunlar atatürkçü degil
bu kim yaa,,,bide canlı yayına mayına çıkıyormuş,,,,halaa kominizmin yalakalığını yapan bir şopar,,,,cehapehdpkk yalakası,,,,
@34kso34 adam canlı yayında rezil rüsva ediyor sizinkileri terörist yancısı akp'lileri o yüzden bağırıyorsunuz böyle değil mi :) Keyifle izliyoruz kardeş
@34kso34 CHP ile PKK yı karıştırmak bir tutmak çok vahim hata,dikkatli olmak lazım, o zaman bende AKPFETÖ falan mı diyeyim,beslenmedimi içerde kim atadı kim tayin terfi yaptı, suç değil mi? bunlarıda söyleyin delikanlı diyelim hadi buyurun.?
@34kso34 Bu kim ya dediğiniz; FETÖ ye FETÖ dediğinde - FETÖ ye Terör Örgütü, Devlette PDY içerisinde derken; BİRİLERİ TBMM de Övgüler - İltifatlar - Ağıtlar Yakıyordu ve BİRİLERİ FETÖ "NE İSTEDİYSE ve HATTA İSTEMEDİKLERİNİ de VERMEKLE MEŞGULDÜ ! ! ! ! ! ! Bilmek İstersin Diye YAZDIM. . . . . . . . . . . . .Saygılarımla
@34kso34 aynen çok iyi bir tesbit
saymaz denen adam yalan konuşuyor,,,,bütün ŞER Odakları birleşecek,,,chphdpkk,eyi,saadet, hepsi birleşecek,,,,bunların işi gücü TÜRKİYE düşmanlığı,,,,,
@34kso34 senden büyük şer odağı mı var pkk yancısı akp'li? 2001'de biten pkk'yı bu milletin başına musallat eden. Kırmızı halıyla karşılayıp teröristin ayağına hakim gönderen terörist AKP'lilerdeki şu yüzsüzlüğe bakar mısın?
Halen daha CHP ile ittifak olamaz algısı yaratıyorsunuz,sarayın borazanı gibi CHP düşmanlığı kin ve nefreti yaymakta üstünüze yok: MHP ile birbirine söylemediğini bırakmayan Bahçelinin ağıza alınmayacak kirlilikte kullandığı sözleri hazmedilirken ne oluyorda CHP sendromu var hepinizde, ben CHP li falan değilim bunu önce iyi bilin, ancak ülke için bu kutuplaşma tehlikelidir, İyi partiye söylemediğinizi bırakmadınız AK troller toplantı için otellerini iptal ettiler, atatürke saldıranları seyretmeniz hastanede FES liyi ziyaret akıl alır gibi değil, çok yanlışlar içindesiniz.
@medikalci HAPİSHANEDE TERÖRSİTİ ZİYARET ETTİK DİYEN K.K YA NE DEMELİ FESLİYE TAKILMIŞŞIN HAYIRDIR
İNSANLARIMIZ, ZANNEDİYORLARKİ.. SAVAŞ DIŞARIDA.. ESAS SAVAŞ İÇERİDE.. İKTİDAR SAVAŞLARI... BU NE .. HIRSDIR... TÜM PARTİLERDE.. BU.. AYMAZLIK.. NEDİR..? YUH.. SİZLER.. MİLLET KADAR DUYARLI DEĞİLSİNİZ... HİÇ BİRİNİZDE.. TÜRKİYE YE LAYIK DEĞİLSİNİZ..
chp hdp ile ittifak yaptıgı anda cumhurbaşkanı tayyip erdoganın haklı oldugu ortaya çıkacak milli ittifak batıyla aynı çizgide olan chp hdp ye karşı meralin esamesi okunmaz goygoy medyası meral akşeneri yıldız yapmaya kararlı kendinizi kandırmayın milliyetçi muhafazakarların çogu başkanlık istemine hayır dedi yerel cumhurbaşkanlıgı seçimlerinde milletn % 70 oluşturan muhafazakar milliyetçi hiç kimse chp nin adayına oy vermez chp %50 aldıgını zannediyor acıyorum
@maxpyn_2016 Muhafazakarlar ve Milliyetçiler CHP ye OY VERMEZ demişsiniz ! Milliyetçiler ve Muhafazakarlar, "MİLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALANLARA mı OY VERECEK" . . . . . . . . . . . . . . . . SANIYORSUN ! Yoksa Siz MİLLİ Gömleği Çıkartarak MİLLİLİKTEN Uzaklaşan; MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLARI ALTINA Alanlara; Valilik - Kaymakamlık - Resmi Kurumlar - Okullar - Bankalar - Üniversiteler - Vb. T.C. yi ve ATATÜRK Resimlerini Kaldıranlara ve FETÖ Terör örgütüne NE İSTEDİYSE VERENLERE mi OY VERECEKSİNİZ ! Sizin YERLİ ve MİLLİ Anlayışınız Bu mu? İsminizi de Yerli ve Milli Yapın ! Saygılarımla.
aziz sekman sp nedir diyorsun ! Akp takla atıyor o sp için
Artık MHP nin olmadığı bir ittifak mümkün değildir MHP ilk ve son söz söylenmiş o iş bitmiştir VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN
%0.5 oy oranı olan saadet partisi sanki hükumet kendiymiş gibi davranıyor.
İYİ PARTİ VE SAADET TÜRKİYEYİ KURTARABİLECEK GERÇEK VATANSEVER PARTİLERDİR .
bu gazeteciler aydın doğan ve abd nin adamları zamanında çok hükümetler kurdular çok hükümet yıktılar.
EN ÖNEMLİSİ SANDIK VE OY GÜVENLİGİNİ SAGLAMAK NEDEN ŞİMDİYE KADAR KAZANILAN SEÇİMLER KAYBEDİLDİ BİRDAHAMI OLLACAK ŞÜPHELERİMİZ VAR KORKUYORUZ KİME OY VERSEM AKP YE GİDİYOR EN SUNUDA BAHÇELİ ALDI GÖTÜRDÜ YSK İLE
is ikinci tura kalirsa ve iyi parti ile saadetin ortak adayi ikinci tura kalirsa akp ozaman cok zorlanir.
artık ülkeye yeni bir yüz yeni bir ruh yeni bir enerji lazım
7 haziranda 22 parti birleşip bi halt edemediniz reisin dediği gibi topunuz gelin bu ülke gerçek ittifakını yaptı haktan yana olanlar batıldan yana olanlar artık kıçınızıda yırtsanız reis ittifaklarınızada ihanetçilerinizede terör sevicilerinizede topunuza alayınıza fark atacak yarın seçim olsada vaktinde de şeçim yapılsa alacağınız oy % 43 geçemez
literatürümüzde "aç tavuk..." ile başlayan bir söz var. kendince olmasını istediği şeyi söylemiş.
İYİ parti SP ve DP ile ittifak da başarılı olursa ülke 15 yıllık fetret devrine de son verir. Ülkemiz daha refah,özgür,demokratik, adaletli ve adil bir ülke olur. Yolsuzluk,hırsızlık ve ihanetlerin hesabı sorulur.
CHP DSP birleşmesinde DSP nin genel başkanı ortak cumhurbaşkanı aday olsun ülke siyaseti hayat bulsun .
Millet can derdine düşmüş o kadar şehit var siz hala neyin derdindesiniz.
Tüm akyalaklar chp hdp ile ittifak ediyor diyor ama kanıt yok, kendileri hdp.yi meclise, fetöyü devlete yerleştirdi haberleri yokmuş gibi ikiyüzlülük yapıyorlar, bunlar vatanseverliği partiseverlikle eş tutuyor, ithal saman yersen olacağı budur
geçmişte dershane kapatılma sürecinde karşı çıkan chp, feto okulları, gazete dergi tv gibi yayın organları, banka hastane vb. kurumları kapatılırken karşı çıkan chp, ama fetoyu bitiren erdoğan fetocu ,chp fetocu değil öyle mi, fetonun finans kaynakları olan şirketlerine devlet el koyarken kim karşı çıktıysa fetocu odur, hdp ile birlikte yürüyen pkk cenazelerine katılıp leşlereine şehit diyen chp, ypg yi terör örgütü görmeyen ve özerklik vaad eden chp sonra cumhuriyetçi Atatürkçü chp, cumhuriyet Atatürk düşmanı Erdoğan öyle mi, yersen fetoyu bitiren pkk yı bitme noktasına getiren Erdoğandır.
sağda birlik olur bahçeli oyunu gördü ama solda olmaz çünkü sol hizipçidir,yıkıcıdır,yiyicidir,tembel ve fesattır
CUMHUR ittifakı değil bunlarınki CUKKA ittifakı. Hele o Bahçeli yok mu ipini "TÜRK MİLLETİ" diyemeyenlere teslim etmiş, çarpmada 1, toplamda 0 etkisiz eleman. Az kaldı boyunun ölçüsünü alacaksın. Sivas'ın ötesine geçemeyen yağlı urgan dellalı
ya bırakın bu işleri mümkün değil falan. pekala chp dahil saydığın partiler ittifak kuracaktır açık ve nett. çünkü aynı yerden yönetilenler. bunların ayrı ayrı olması düşünülemez. her ne kadar farklı ideoloji gibi görünsede ipleri elinde tutan aynı kişi.
Comar sayısı hızla artıyor.Haklısınız...
Rabbim nelere kadirsin.Daha düne kadar yobaz dedikleri adamlara muhtaç oldular ya...
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