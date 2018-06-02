İsmailağa Camiası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

İSTANBUL (AA) - İsmailağa Camiası, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Camianın resmi web sitesinde "Birlik ve İstikrar İçin" başlığıyla yayımlanan açıklamada, başta Kudüs olmak üzere, İslam coğrafyalarının maddi-manevi, alenen ve pervasızca işgal edildiği, bölünüp parçalandığı, terör ve kaosla istikrarsızlaştırıldığı bugün, ümmetin ve milletin yegane ümidi haline gelmiş Türkiye'ye ve liderine de her gün değişen yöntem ve vasıtalarla saldırıların devam ettiği belirtildi.

"Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, millet ve devlet olarak, çok yakın tarihlerde ülkemize, insanımıza, dinimize, diyanetimize, tarihimize ve değerlerimize üst üste yapılan saldırılar, ihanetler ve kurulan tuzaklardan, Allah'ın inayeti, müminlerin feraseti, büyüklerimizin duası, milletimizin direnişi ve liderlerimizin hak ve hakikat davasındaki kararlı duruşuyla kurtulmuş bulunuyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, tehditler ve tuzakların henüz sona ermediği, bugünlerde değişen usul ve vasıtalarla sürdürdürülen düşmanlıkların da Allah'ın izniyle netice vermeyeceği vurgulandı.