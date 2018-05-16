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İsmailağa Cemaati ile Fatih Medreseleri grubunun marka davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 06:38 | Son Güncelleme

İsmailağa Cemaati ile cemaatten ayrılan ‘Fatih Medreseleri’ grubunun ‘İsmailağa markasını kullanma’ husumeti mahkemeye taşındı. Marka ihlali davasında cemaat lehine karar veren mahkeme, İsmailağa Medya A.Ş.’yi 5 bin TL tazminata mahkum etti.

İsmailağa Cemaati ile Fatih Medreseleri grubunun marka davası

1979’da kurulan İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile 2011’de kurulan İsmailağa Derneği 2007’de ‘İsmailağa’ ve ‘İsmailağa şekil’ markalarını Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) tescil ettirdi. Cemaatten ayrılan Masum Bayraktar’ın kurduğu Fatih Medreseleri bünyesindeki İsmailağa Medya A.Ş.’nin 2015’teki ‘İsmailağatv’, ‘Kanalismailağa’ marka başvurusu ise reddedildi.

Ancak İsmailağa dernek ve vakfı, İsmailağa Medya A.Ş.’nin www.fmtv.com.tr alan adı üzerinden ‘ismailaga.com.tr’ sitesine yönlendirme yaptığını ve markayı haksız şekilde kullandığını iddia etti. Fmtv.com.tr sitesinde marka haklarına tecavüz eden yayınların yapıldığını belirten dernek, mahkemeye başvurarak fatihmedreseleri. com ve fmtv.com.tr internet sitelerinin kullanımının engellenmesini, 3. kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve alan adlarının kendilerine devredilmesini talep etti. Dernek ve vakıf, İsmailağa Medya A.Ş.’ye bin TL maddi, 5 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

‘DİNİ SEMBOL DEĞİL’

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada İsmailağa Medya A.Ş., dini sembollerin tescil edilemeyeceğini belirtti. İsmailağa adının Şeyh İsmail Efendi’den geldiğini dini bir sembol olduğunu belirten şirket, bu nedenle ‘İsmailağa’ markasının tescil edilemeyeceğini ileri sürüp davanın reddini istedi.

Dosyanın gönderildiği bilirkişi raporunda ‘İsmailağa’ ibaresinin dini değer ve sembol olmadığı, davalı şirketin ‘İsmailağa’ markasının bulunmadığı, ticaret unvanı kullanımının yanında markasal kullanıma taştığı için marka tecavüzünün bulunduğu belirtildi.

Olayda ‘marka hakkının tecavüzü’ ve ‘haksız rekabet’ olduğuna hükmeden mahkeme, bunun durdurulması için şirketin ticaret unvanından ‘İsmailağa’ ibaresinin kaldırılmasını kararlaştırdı. İsmailağa Medya A.Ş.’nin dernek ve vakıfa 5 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmeden mahkeme, fatihmedreseleri. com ve fmtv.com.tr internet sitelerinin devrinin ise reddine karar verdi.

‘BİZZAT UZAKLAŞTIRDI’

İsmailağa Cemaati ise şu açıklamayı yaptı: “Fatih Medreseleri’nin kurucusu Masum Bayraktar, zamanında cemaate mensuptu. Yaptığı yanlışlardan dolayı Mahmud Efendi Hazretleri (Mahmut Ustaosmanoğlu) camiadan bizzat uzaklaştırdı.”

UMREDE ÇATIŞMA

Türkiye’de en fazla mensubu bulunan cemaatlerden biri olan İsmailağa Cemaati’nde son dönemde çeşitli gruplar ortaya çıktı. Fatih Medreseleri, Kıyam- Der, İsmailağa Camii İlim Ve Hizmet Vakfı ile Marifet Derneği gibi gruplar, kendilerinin cemaatin temsilcisi olduğunu söyleyerek öne çıkmaya çalıştı. Fatih Medreseleri ile Kıyam-Der’in geçen yıl umre sırasında birbirlerine girmesi ve 8 kişinin yaralanması, cemaat içindeki ayrışmayı tekrar gündeme getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmailağa Cemaati Fatih Medreseleri marka kavgası

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