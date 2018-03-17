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İsmailağa'nın kritik ismine gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Bir dizi konferans için Belçika’ya giden İsmailağa Cemaati üyesi Abdulmetin Balkanlıoğlu, Brüksel Havaalanı’nda gözaltına alındı. Balkanlıoğlu bir konuşmasında kadınlara hitaben " Aç kızım gelen öpsün, giden yalasın" sözleriyle gündeme gelmişti.

Gözaltında video çeken Balkanlıoğlu, hiçbir gerekçe olmadan gözaltına alındığını söyledi. Gözaltı gerekçesinin internetteki İslam’a dair konuşmalarının olabileceğini belirten Balkanlıoğlu, “Türkiye’nin altını oymaya çalışan eşkıyaları burada barındırırken normal vatandaşlara gavur zulmü denilen bir davranış var” ifadelerini kullandı.

Abdulmetin Balkanlıoğlu, Cuma Namazı kıldırmak ve Avrupa’da bir dizi konferans vermek için gittiği Brüksel’de eşi ile birlikte gözaltına alınması taraftarları tarafından skandal olarak değerlendirildi. Taraftarları Balkanlıoğlu’nun Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik konuşmalarını için videolarını Belçika polisinin izlediğini ve harekata yönelik açıklamalarından rahatsızlık duyduklarını iddia etti.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun kardeşi olan Abdulmetin Balkanlıoğlu sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda kadınlara yönelik nefret söylemi içeren sözleriyle tepki çekmişti. Balkanlıoğlu, “Vücudunun bir çizgisi belli olmasın. Ne bonkörsün be. ‘Hesabını ben veririm’. Sanki lokantadasın. Çık kızım al diplomanı, düğününü böyle yap, gelen öpsün giden yalasın. Belden kavramalı danslı düğünün olsun” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulmetin Balkanlıoğlu İsmailağa Cemaati

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
adam doğru söylüyor..düğünler aldı başını gidiyor..alkollü halaylı kimin eli kimin cebinde belli deyil..bir insanın eşine yolda bi erkek baktımı yeri geliyor kadının eşi bakanı öldürüyor.adınada namus cinayeti deniyor..fakat düğün salonlarında kadınlar oynarken ordaki bütün erkekler ona bakıyor..bu seferde adamın hoşuna gidiyor..benim eşim ne güzel oynuyor diyor..Bizim DİNİMİZ bunları kabul etmiyor arkadaşlar..
Bu tip kişiler emin olun dindar falan değil, sadece din düşmanı. Halkı kin ve nefrete sürükleyen sözler kimsenin hakkı değil,kişilere saygı duymasını bilecekler,bilmiyorsa bir çeşit teröristtir dili ile toplumu yaralıyor. O sarığı cüppeyi alıp kafasında parçalamak lazım, FETÖ nasıl beslendi ve başımıza bomba yağdırdı ise bunlarda aynı FETÖ gibi tehlikelidir, toplumdan temizlemezseniz temiz gelecek bekleyemeyiz. Hükümet bu konuda çok pasif, kardeşide vali, zaten aynı kafayı taşıma yüzdesi fazla, belkide ondan cesaret alıyor. Yazıklar olsun böyle pisliklere, tutuklayıp içeri atarlar inş.
ya şimdi adam haklı..söylemlerinde kinci bir tavır olmasa aslında doğru şeyler söylüyor..kültürümüz de zaten bunlara tepkiliyiz bu adamın söylemesine bağlı değil ki..şahsen benim kızım olsa bende dikkat ederim bunlara..ama baskı kurarak değil..ki iyi anlatırsak çocuklarımıza mantiksiz şeyler değil ki...röportaj yapıyorlar en son ne zman seviştin diye..çocukluğun sevgilisi yok ama en geç 1 hafta olmuş sevişeli..tamam özgürlük ama gel bunu ailesine anlat..yani kültürümüzde bunlar zaten sinir bozan şeyler..NEFİSLERİNİ KÖLELERİ OLMUŞLAR ADINI DA ÖZGÜRLÜK KOYMUŞLAR..
Yine bir 28 şubat istiyorsunuz amma o günler gecti artık.Kaç gündür böyle saçma sapan şeyler yayınlayıp buna habercilik diyorsunuz.Artık bıktık .Adamın biri bir şeyler söylüyor sizde sanki Dinimizin emri gibi göstermeye çabalıyorsunuz..Dedim ya artık hiç inandırıcı değilsiniz..
kadının erkeklerden daha kapalı olmasını geçtim hadi, bari erkeklerle eş değer giyinin, bir yerini açanlara ne denir? kadını soydunuz da elinize ne geçti zevk mi? zaten derdiniz kadına değer vermek , haklarını korumak değil onlardan zevk almak!
bu cemaatlerden nedir duyduklarımız, işleri güçleri bizi kızdırmak mı, saçmalayıp duruyorlar, önüne geçecek yok mu? Ağızlarına söylenmeyecek laf almaktan utanmıyorlar mı?
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