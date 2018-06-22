İSMEK kayıtları 3 Temmuz'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş ve Meslek Edindirme Kursları (İSMEK) 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi kayıtları, 3 Temmuz Salı günü başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 40 alan, 307 branş ve 752 eğitim programıyla ücretsiz eğitim verecek olan İSMEK'ten eğitim almak isteyenler, başvurularını internet üzerinden yapabilecek.

Kurslara kayıt işlemi, 3 Temmuz Salı günü saat 00.00 itibarıyla "www.ismek.ist" üzerinden gerçekleştirilecek. Online kayıt işlemi yaptıranların bu işlemi ön kayıt olarak kabul edilecek. Yapılacak ön kayıt sonrası öğrenciler, ilgili kurs merkezine şahsen başvurarak kayıtlarını tamamlayacak.

İnternet üzerinden ön kayıt işlemi yaptırmayan vatandaşlar ise eğitim merkezlerine kimlik fotokopileriyle giderek kayıt yaptırabilecek.

Yeni dönemle birlikte yeni eğitim programları da hizmete açılacak. İSMEK bu yıl "İngilizce Kitap Çeviri Eğitimi", "Yetenek Eğitimi", "Boyasız Göçük Onarımcısı", "Dondurma ve Waffle Yapımı" gibi branşlarda ilk kez eğitim verecek.

Bu yıl da 12-16 yaş grubu çocuklara yönelik eğitimler belirli branşlarda devam edecek.

