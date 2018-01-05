İSMEK'in ''DünBugün-Yarın Emeğin Serüveni'' sergisi açıldı

Üç bölümden oluşan serginin ''Dün'' bölümünde, İSMEK Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları İhtisas Okulu'nda görevli her biri alanında ustalaşmış 21 eğitmenin tezhipten minyatüre, ebrudan kaligrafiye, cam süslemeden ahşap şekillendirmeye birçok eseri yer alıyor.

Deniz Müzesi'nde"Dün-Bugün-Yarın'' üst başlığı altında ''emeğin serüvenini'' konu alan, geleneksel ve çağdaş tasarımları buluşturan sergide, inovatif bir yaklaşımla gerçekleştirilen modern tasarımların yer aldığı, bugünün ve geleceğin dünyasına hitap eden 128 eser sergileniyor.

- ''Eserler el emeği, göz nuru''

Açılışa katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk İSMEK kursunun 1996 yılında İncirli'de 40 kişinin eğitim görebileceği amatör bir kurs olarak açıldığını söyledi.

Her yıl kurs sayılarının arttığını ve İSMEK bünyesindeki kurslardan eğitim alanların sayısının 282 bine ulaştığını belirten Eren, ''Yani 39 ilçeden hergün 239 kurs merkezimize 280 bin kişi gelip bir şeyler öğreniyorlar. İSMEK çok büyük bir aile. 22 yıldır bu sistem çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu ülkeye bu yolla çok şey kazandırdığımıza inanıyorum.'' diye konuştu.

Sergideki eserlerinin her birinin çok değerli olduğunu dile getiren Eren, ''Eserlerin nasıl yapıldığını merak ediyorum. Bilgisayarda oynanan bir tabloya benziyorlar ama bu fiilen yapılmış çok somut bir şey. Gerçekten tam manasıyla el emeği, göz nuru. El emeği çok farklı bir şey. Bu sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu emeği görmeye gelenlere de çok teşekkür ediyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.